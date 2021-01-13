https://ria.ru/20210113/maldivy-1592842867.html
На Мальдивах из-за туристов стали чаще выявлять COVID-19
На Мальдивах из-за туристов стали чаще выявлять COVID-19
На Мальдивах увеличилось число случаев заболевания COVID-19, причем в основном на пятизвездочных курортах, сообщает Турпром. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:47
2021-01-13T12:47
2021-01-13T12:47
куда можно лететь
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отдых
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коронавирус covid-19
туристы
новости - туризм
мальдивы
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На Мальдивах увеличилось число случаев заболевания COVID-19, причем в основном на пятизвездочных курортах, сообщает Турпром. По информации местных СМИ, рост выявления случаев заболевания коронавирусом на курортах начался в конце декабря, когда туристический сезон достиг своего пика. Причина — прибытие гостей из стран с высоким уровнем риска. Правда, если говорить об абсолютных цифрах — они незначительные. Издание приводит данные агентства Синьхуа, по которым всего на Мальдивах выявили 108 случаев COVID-19 среди туристов, прибывших с 15 июля 2020 года.При этом Минтуризма островов продолжает фиксировать рост приезжающих отдохнуть: только за первую неделю 2021 года прибыло 20 612 человека, из них больше всего — путешественников из России (5 331 гость), что составляет 25,9 процента от общего числа иностранцев.От приема зарубежных туристов на Мальдивах не планируют отказываться. Рост турпотоков в это непростое время министр туризма Абдулла Маусум называет успешным достижением, которое обеспечило выживание отрасли.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, туризм, отдых, коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, мальдивы
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
На Мальдивах увеличилось число случаев заболевания COVID-19, причем в основном на пятизвездочных курортах, сообщает
Турпром.
По информации местных СМИ, рост выявления случаев заболевания коронавирусом на курортах начался в конце декабря, когда туристический сезон достиг своего пика. Причина — прибытие гостей из стран с высоким уровнем риска.
Правда, если говорить об абсолютных цифрах — они незначительные. Издание приводит данные агентства Синьхуа, по которым всего на Мальдивах выявили 108 случаев COVID-19 среди туристов, прибывших с 15 июля 2020 года.
При этом Минтуризма островов продолжает фиксировать рост приезжающих отдохнуть: только за первую неделю 2021 года прибыло 20 612 человека, из них больше всего — путешественников из России (5 331 гость), что составляет 25,9 процента от общего числа иностранцев.
От приема зарубежных туристов на Мальдивах не планируют отказываться. Рост турпотоков в это непростое время министр туризма Абдулла Маусум называет успешным достижением, которое обеспечило выживание отрасли.