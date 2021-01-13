Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210113/london-1592893916.html
Лондонский Тауэр сообщил об исчезновении "королевы воронов" Мерлины
Лондонский Тауэр сообщил об исчезновении "королевы воронов" Мерлины
Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов Мерлины. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:41
2021-01-13T16:47
туризм
туризм
новости - туризм
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/93/1532599382_0:0:4958:2789_1920x0_80_0_0_9d03d6c0207f63ed2d5ae3f9d753feeb.jpg
ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов Мерлины."Наш очень любимый ворон по имени Мерлина не появлялся в Тауэре уже несколько недель, и продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело – летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана", - говорится в заявлении официального представителя крепости-музея."Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра", - отметил он.Согласно древней легенде, если воронов останется меньше шести, Тауэр, а вместе с ним и все королевство, падет.После исчезновения Мерлины в крепости остались шесть птиц.
https://ria.ru/20200720/1574604427.html
https://ria.ru/20190520/1553590847.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153259/93/1532599382_904:0:4623:2789_1920x0_80_0_0_51aebbe13dc00029ee96c1f5089f1346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, великобритания, лондон, в мире

Лондонский Тауэр сообщил об исчезновении "королевы воронов" Мерлины

16:41 13.01.2021 (обновлено: 16:47 13.01.2021)
 
© AP Photo / Invision/ Joel RyanВид на Лондонский Тауэр
Вид на Лондонский Тауэр - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Вид на Лондонский Тауэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов Мерлины.
"Наш очень любимый ворон по имени Мерлина не появлялся в Тауэре уже несколько недель, и продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело – летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана", - говорится в заявлении официального представителя крепости-музея.
Лондонский Тауэр - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 16:10Туризм
Тауэр сокращает свою знаменитую стражу
"Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра", - отметил он.
Согласно древней легенде, если воронов останется меньше шести, Тауэр, а вместе с ним и все королевство, падет.
После исчезновения Мерлины в крепости остались шесть птиц.
Вороны Тауэра, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.05.2019
20 мая 2019, 00:56Туризм
В лондонском Тауэре черные вороны впервые за тридцать лет дали потомство
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВеликобританияЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
04:29Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Лента новостейМолния