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Лондонский Тауэр сообщил об исчезновении "королевы воронов" Мерлины
Лондонский Тауэр сообщил об исчезновении "королевы воронов" Мерлины
Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов Мерлины. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:41
2021-01-13T16:41
2021-01-13T16:47
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ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов Мерлины."Наш очень любимый ворон по имени Мерлина не появлялся в Тауэре уже несколько недель, и продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело – летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана", - говорится в заявлении официального представителя крепости-музея."Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра", - отметил он.Согласно древней легенде, если воронов останется меньше шести, Тауэр, а вместе с ним и все королевство, падет.После исчезновения Мерлины в крепости остались шесть птиц.
https://ria.ru/20200720/1574604427.html
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туризм, новости - туризм, великобритания, лондон, в мире
ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Мария Табак. Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти "королевы" тауэрских воронов Мерлины.
"Наш очень любимый ворон по имени Мерлина не появлялся в Тауэре уже несколько недель, и продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело – летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана", - говорится в заявлении официального представителя крепости-музея.
"Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра", - отметил он.
Согласно древней легенде, если воронов останется меньше шести, Тауэр, а вместе с ним и все королевство, падет.
После исчезновения Мерлины в крепости остались шесть птиц.