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Названа причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске
Названа причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске
Причиной падения лифта в многоэтажке в Красноярске стало то, что владелец одной из квартир за несколько часов до инцидента перегрузил строительным мусором... РИА Новости, 13.01.2021
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красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Причиной падения лифта в многоэтажке в Красноярске стало то, что владелец одной из квартир за несколько часов до инцидента перегрузил строительным мусором кабину и тем самым нарушил ее работу.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в красноярской новостройке лифт несколько раз срывался в свободное падение в момент, когда в нем ехали две девушки и женщина с ребенком. Сработала аварийная автоматика, машина остановилась, поэтому трагедии удалось избежать. Как заявили РИА Новости в службе стройнадзора Красноярского края, по данным управляющей компании, накануне в лифте перевозили крупногабаритные вещи. Его работу уже наладили.Прокуратура Красноярского края проводит проверку.
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Кадры падения лифта в Красноярске
Прокуратура сообщила РИА Новости, что проводит проверку после падения лифта с людьми в красноярской новостройке. Трагедии удалось избежать благодаря страховочным уловителям.
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красноярский край, красноярск, происшествия

Названа причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске

11:14 13.01.2021 (обновлено: 13:29 13.01.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Причиной падения лифта в многоэтажке в Красноярске стало то, что владелец одной из квартир за несколько часов до инцидента перегрузил строительным мусором кабину и тем самым нарушил ее работу.

"Что же произошло на самом деле? 12.01.21, с 14:00 до 15:00, собственник квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор. За две с половиной ходки (две основательных и еще одна маленькая) накидали полную "Газель", почти три куба строительного мусора, то есть грузили по тонне + вес двоих дураков + грузили с перекосом к задней стенке = перекос кабины и разбалансировка направляющих", — сообщила управляющая компания дома на своей странице в инстаграме.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в красноярской новостройке лифт несколько раз срывался в свободное падение в момент, когда в нем ехали две девушки и женщина с ребенком. Сработала аварийная автоматика, машина остановилась, поэтому трагедии удалось избежать.
Как заявили РИА Новости в службе стройнадзора Красноярского края, по данным управляющей компании, накануне в лифте перевозили крупногабаритные вещи. Его работу уже наладили.
Прокуратура Красноярского края проводит проверку.
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