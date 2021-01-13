https://ria.ru/20210113/lift-1592832992.html

Названа причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске

Названа причина падения лифта с людьми в многоэтажке в Красноярске

Причиной падения лифта в многоэтажке в Красноярске стало то, что владелец одной из квартир за несколько часов до инцидента перегрузил строительным мусором... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:14

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2021-01-13T13:29

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Причиной падения лифта в многоэтажке в Красноярске стало то, что владелец одной из квартир за несколько часов до инцидента перегрузил строительным мусором кабину и тем самым нарушил ее работу.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в красноярской новостройке лифт несколько раз срывался в свободное падение в момент, когда в нем ехали две девушки и женщина с ребенком. Сработала аварийная автоматика, машина остановилась, поэтому трагедии удалось избежать. Как заявили РИА Новости в службе стройнадзора Красноярского края, по данным управляющей компании, накануне в лифте перевозили крупногабаритные вещи. Его работу уже наладили.Прокуратура Красноярского края проводит проверку.

https://ria.ru/20201208/lift-1588286545.html

красноярский край

красноярск

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2021

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Кадры падения лифта в Красноярске Прокуратура сообщила РИА Новости, что проводит проверку после падения лифта с людьми в красноярской новостройке. Трагедии удалось избежать благодаря страховочным уловителям. 2021-01-13T11:14 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, красноярск, происшествия