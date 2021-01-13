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Нацпарк в Приморье показал видео леопарда, снятое для корейского фильма
Нацпарк в Приморье показал видео леопарда, снятое для корейского фильма
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео прогулки леопарда во время снегопада, снятое для корейского фильма. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:46
2021-01-13T00:46
2021-01-13T00:46
туризм
дикие животные
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
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животные
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео прогулки леопарда во время снегопада, снятое для корейского фильма. "Первый снег в новом году — как первое чудо. Ведь трудно не думать о чудесах, глядя на плавный полеет белых снежинок, — пишет сотрудник нацпарка. — Интересно, о ӵем думает этот дальневосточный леопард? Ответить непросто".Один из вариантов ответа: о том, чем бы перекусить. Тем более, барсуки, которые составляют часть рациона этих животных, сейчас спят."Но это не беда — кормовой базой леопарда являются пятнистые олени и косули. В спячку они, как известно, не впадают, — уточняет комментатор. — Но скорее всего, пятнистый хищник сыт и лишь совершает привычный моцион по своему охотничьему участку".Как уточнили в заповеднике, видео было сделано во время съемок документального фильма кинематографистами из Республики Корея.
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дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край, животные
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал
в инстаграме видео прогулки леопарда во время снегопада, снятое для корейского фильма.
"Первый снег в новом году — как первое чудо. Ведь трудно не думать о чудесах, глядя на плавный полеет белых снежинок, — пишет сотрудник нацпарка. — Интересно, о ӵем думает этот дальневосточный леопард? Ответить непросто".
Один из вариантов ответа: о том, чем бы перекусить. Тем более, барсуки, которые составляют часть рациона этих животных, сейчас спят.
"Но это не беда — кормовой базой леопарда являются пятнистые олени и косули. В спячку они, как известно, не впадают, — уточняет комментатор. — Но скорее всего, пятнистый хищник сыт и лишь совершает привычный моцион по своему охотничьему участку".
Как уточнили в заповеднике, видео было сделано во время съемок документального фильма кинематографистами из Республики Корея.