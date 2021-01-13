https://ria.ru/20210113/leopard-1592756621.html

Нацпарк в Приморье показал видео леопарда, снятое для корейского фильма

Нацпарк в Приморье показал видео леопарда, снятое для корейского фильма

Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео прогулки леопарда во время снегопада, снятое для корейского фильма. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:46

2021-01-13T00:46

2021-01-13T00:46

туризм

дикие животные

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

приморский край

животные

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео прогулки леопарда во время снегопада, снятое для корейского фильма. "Первый снег в новом году — как первое чудо. Ведь трудно не думать о чудесах, глядя на плавный полеет белых снежинок, — пишет сотрудник нацпарка. — Интересно, о ӵем думает этот дальневосточный леопард? Ответить непросто".Один из вариантов ответа: о том, чем бы перекусить. Тем более, барсуки, которые составляют часть рациона этих животных, сейчас спят."Но это не беда — кормовой базой леопарда являются пятнистые олени и косули. В спячку они, как известно, не впадают, — уточняет комментатор. — Но скорее всего, пятнистый хищник сыт и лишь совершает привычный моцион по своему охотничьему участку".Как уточнили в заповеднике, видео было сделано во время съемок документального фильма кинематографистами из Республики Корея.

https://ria.ru/20201218/zapovednik-1589557209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край, животные