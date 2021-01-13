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Наука
https://ria.ru/20210113/lenovo-1592858928.html
Lenovo показала ноутбук с дополнительным экраном, как у электронной книги
Lenovo показала ноутбук с дополнительным экраном, как у электронной книги
Компания Lenovo продемонстрировала ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i, главной особенностью которого стал огромный дополнительный дисплей на электронной бумаге... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:50
2021-01-13T13:50
наука
компьютерные технологии
lenovo group
технологии
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания Lenovo продемонстрировала ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i, главной особенностью которого стал огромный дополнительный дисплей на электронной бумаге. Новинку представили на выставке CES 2021.Лэптоп представляет собой 13,3-дюймовое устройство, основной экран которого имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей. Он поддерживает сенсорное управление и работу с электронным пером.Куда интереснее крышка ноутбука, где расположен бумагоподобная панель E Ink, знакомая каждому владельцу электронной книги. 12-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600 точек поддерживает сенсорное управление.ThinkBook Plus Gen 2 i оснащен процессором Intel Core i7 одиннадцатого поколения, может оснащаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Устройство поддерживает множество беспроводных и проводных интерфейсов.Ноутбук предложат по цене от 1549 долларов (около 114 000 рублей по текущему курсу). Продажи начнутся во втором квартале 2021 года.
https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html
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компьютерные технологии, lenovo group, технологии

Lenovo показала ноутбук с дополнительным экраном, как у электронной книги

13:50 13.01.2021
 
© LenovoLenovo ThinkBook Plus Gen 2 i
Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 i - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Lenovo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания Lenovo продемонстрировала ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i, главной особенностью которого стал огромный дополнительный дисплей на электронной бумаге. Новинку представили на выставке CES 2021.
Лэптоп представляет собой 13,3-дюймовое устройство, основной экран которого имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей. Он поддерживает сенсорное управление и работу с электронным пером.
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Куда интереснее крышка ноутбука, где расположен бумагоподобная панель E Ink, знакомая каждому владельцу электронной книги. 12-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600 точек поддерживает сенсорное управление.
ThinkBook Plus Gen 2 i оснащен процессором Intel Core i7 одиннадцатого поколения, может оснащаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Устройство поддерживает множество беспроводных и проводных интерфейсов.
Ноутбук предложат по цене от 1549 долларов (около 114 000 рублей по текущему курсу). Продажи начнутся во втором квартале 2021 года.
 
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