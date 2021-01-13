https://ria.ru/20210113/lenovo-1592858928.html

Lenovo показала ноутбук с дополнительным экраном, как у электронной книги

Lenovo показала ноутбук с дополнительным экраном, как у электронной книги

Компания Lenovo продемонстрировала ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i, главной особенностью которого стал огромный дополнительный дисплей на электронной бумаге... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:50

2021-01-13T13:50

2021-01-13T13:50

наука

компьютерные технологии

lenovo group

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592858412_0:17:750:439_1920x0_80_0_0_d8d334fc8e6ece76da0a04975756fce8.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания Lenovo продемонстрировала ноутбук ThinkBook Plus Gen 2 i, главной особенностью которого стал огромный дополнительный дисплей на электронной бумаге. Новинку представили на выставке CES 2021.Лэптоп представляет собой 13,3-дюймовое устройство, основной экран которого имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей. Он поддерживает сенсорное управление и работу с электронным пером.Куда интереснее крышка ноутбука, где расположен бумагоподобная панель E Ink, знакомая каждому владельцу электронной книги. 12-дюймовым экраном с разрешением 2560 x 1600 точек поддерживает сенсорное управление.ThinkBook Plus Gen 2 i оснащен процессором Intel Core i7 одиннадцатого поколения, может оснащаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Устройство поддерживает множество беспроводных и проводных интерфейсов.Ноутбук предложат по цене от 1549 долларов (около 114 000 рублей по текущему курсу). Продажи начнутся во втором квартале 2021 года.

https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, lenovo group, технологии