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В Лаосе выпал снег
В Лаосе выпал снег
Снег выпал в тропическом Лаосе впервые на памяти нескольких поколений, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook администрация провинции Сиенгкхуанг РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:06
2021-01-13T20:30
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таиланд
лаос
в мире
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БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Снег выпал в тропическом Лаосе впервые на памяти нескольких поколений, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook администрация провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса, где 11 – 13 января прошли снегопады.По сведениям метеорологического центра Лаоса, в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в эти дни опускаются до 1-3 градусов мороза, а дневные не превышают +4 - +7 градусов. В последний раз снег видели на севере Лаоса в 2016 году, но только на вершинах гор.Очевидец, лаосский бизнесмен Нуан Сакда, приехавший в Сиенгкхуанг из столицы страны Вьентьяна в деловую поездку, рассказал о сугробах "как в России". "Настоящий снег, как в России! Все покрыто снегом, сугробы даже есть. Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живет в Сиенгкхуанге", - сказал РИА Новости бизнесмен, учившийся в Советском Союзе и России в 1987 -1993 годах и неоднократно бывавший в деловых поездках по России после окончания учебы."Иней и покрытые льдом лужи по утрам в декабре и январе здесь всегда были нормой, но днем все обычно тает. А сейчас – не иней, настоящий снег, и он, хоть и подтаивает, как в конце марта в Москве, но держится весь день", - отметил он. "Мне сильно повезло, что у меня еще с московских времен остался навык вождения автомобиля по заснеженной дороге с гололедицей. У большинства местных жителей такого навыка, конечно, нет. Машины стоят вдоль дорог, мотоциклы и мопеды лежат на обочинах – на них вообще невозможно ездить", - рассказал Сакда.По его словам, несколько человек за последние дни в Сиенгкуанге обморозили ноги: если ношение курток и свитеров в холодный сезон на севере Лаоса является нормой, то теплую обувь и носки носят не все, некоторые обходятся "вьетнамками" на босу ногу. "В обычную зиму обморожений не происходит: после ночных минусовых температур воздух быстро прогревается до 15 – 18 градусов, а иногда и еще выше, но в этом году и днем холодновато", - добавил бизнесмен.Лаос – по большей части горная страна, в горах и горных долинах севера температура обычно ниже, чем на равнинах центра страны и в столице, городе Вьентьяне. "Я приехал сюда из Вьентьяна неделю назад. Во Вьентьяне тоже холодно в этом году, по ночам до плюс 10 и ниже опускается температура, днем – 16-18, иногда 20 градусов. Но снега там, конечно, нет, все-таки значительно теплее, чем на севере", - сказал Сакда. "Многие здесь, на севере, конечно, мерзнут и жалуются на холод. А мне это напоминает Россию... Я радуюсь снегу и тому, что оказался в Сиенгкуанге в такой "исторический" момент", - заявил лаосский бизнесмен.В соседних с Лаосом Вьетнаме и Таиланде также к середине января стало холодно. Во Вьетнаме отмечены чрезвычайно редкие для страны снегопады. В Таиланде снег пока не выпадал, но на севере страны температура 8 – 10 градусов тепла сейчас не редкость. В Бангкоке днем на этой неделе температура поднимается до 27 – 29 градусов, а ночью опускается до 16 – 20 градусов тепла.
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вьетнам, таиланд, лаос, в мире

В Лаосе выпал снег

19:06 13.01.2021 (обновлено: 20:30 13.01.2021)
 
© Fotolia / Elena ErmakovaВид на Луанг-Прабанг, Лаос
Вид на Луанг-Прабанг, Лаос - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / Elena Ermakova
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БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Снег выпал в тропическом Лаосе впервые на памяти нескольких поколений, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook администрация провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса, где 11 – 13 января прошли снегопады.

"Приезжайте к нам в Сиенгкхуанг, попробуйте настоящей зимы", - говорится в обращении администрации к внутренним туристам (иностранный туризм в Лаос пока запрещен из-за пандемии COVID-19). На странице размещены фотографии заснеженных деревьев, полей и дорог.

По сведениям метеорологического центра Лаоса, в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в эти дни опускаются до 1-3 градусов мороза, а дневные не превышают +4 - +7 градусов. В последний раз снег видели на севере Лаоса в 2016 году, но только на вершинах гор.
Очевидец, лаосский бизнесмен Нуан Сакда, приехавший в Сиенгкхуанг из столицы страны Вьентьяна в деловую поездку, рассказал о сугробах "как в России". "Настоящий снег, как в России! Все покрыто снегом, сугробы даже есть. Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живет в Сиенгкхуанге", - сказал РИА Новости бизнесмен, учившийся в Советском Союзе и России в 1987 -1993 годах и неоднократно бывавший в деловых поездках по России после окончания учебы.
"Иней и покрытые льдом лужи по утрам в декабре и январе здесь всегда были нормой, но днем все обычно тает. А сейчас – не иней, настоящий снег, и он, хоть и подтаивает, как в конце марта в Москве, но держится весь день", - отметил он. "Мне сильно повезло, что у меня еще с московских времен остался навык вождения автомобиля по заснеженной дороге с гололедицей. У большинства местных жителей такого навыка, конечно, нет. Машины стоят вдоль дорог, мотоциклы и мопеды лежат на обочинах – на них вообще невозможно ездить", - рассказал Сакда.
По его словам, несколько человек за последние дни в Сиенгкуанге обморозили ноги: если ношение курток и свитеров в холодный сезон на севере Лаоса является нормой, то теплую обувь и носки носят не все, некоторые обходятся "вьетнамками" на босу ногу. "В обычную зиму обморожений не происходит: после ночных минусовых температур воздух быстро прогревается до 15 – 18 градусов, а иногда и еще выше, но в этом году и днем холодновато", - добавил бизнесмен.
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Лаос – по большей части горная страна, в горах и горных долинах севера температура обычно ниже, чем на равнинах центра страны и в столице, городе Вьентьяне. "Я приехал сюда из Вьентьяна неделю назад. Во Вьентьяне тоже холодно в этом году, по ночам до плюс 10 и ниже опускается температура, днем – 16-18, иногда 20 градусов. Но снега там, конечно, нет, все-таки значительно теплее, чем на севере", - сказал Сакда. "Многие здесь, на севере, конечно, мерзнут и жалуются на холод. А мне это напоминает Россию... Я радуюсь снегу и тому, что оказался в Сиенгкуанге в такой "исторический" момент", - заявил лаосский бизнесмен.
В соседних с Лаосом Вьетнаме и Таиланде также к середине января стало холодно. Во Вьетнаме отмечены чрезвычайно редкие для страны снегопады. В Таиланде снег пока не выпадал, но на севере страны температура 8 – 10 градусов тепла сейчас не редкость. В Бангкоке днем на этой неделе температура поднимается до 27 – 29 градусов, а ночью опускается до 16 – 20 градусов тепла.
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