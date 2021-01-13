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Официальный курс евро на четверг упал ниже 90 рублей
Официальный курс евро на четверг упал ниже 90 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки - до 89,7831 рубля, курс доллара - на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:50
2021-01-13T13:50
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки - до 89,7831 рубля, курс доллара - на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 64,98 копейки, составив 80,8419 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг упал ниже 90 рублей

13:50 13.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки - до 89,7831 рубля, курс доллара - на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 64,98 копейки, составив 80,8419 рубля.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Рубль признали самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"
 
Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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