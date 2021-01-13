https://ria.ru/20210113/kurs-1592858576.html
Официальный курс евро на четверг упал ниже 90 рублей
Официальный курс евро на четверг упал ниже 90 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки - до 89,7831 рубля, курс доллара - на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:50
2021-01-13T13:50
2021-01-13T13:50
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,96 копейки - до 89,7831 рубля, курс доллара - на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 64,98 копейки, составив 80,8419 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика