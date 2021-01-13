https://ria.ru/20210113/kupaniya-1592870565.html

Калининградская епархия РПЦ не будет организовывать крещенские купания

Калининградская епархия РПЦ не будет организовывать крещенские купания

Калининградская епархия РПЦ не будет в этом году организовывать массовые крещенские купания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь епархии Серафима Ерохова. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:48

2021-01-13T14:48

2021-01-13T14:48

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Калининградская епархия РПЦ не будет в этом году организовывать массовые крещенские купания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь епархии Серафима Ерохова."Калининградская епархия не организует в этом году крещенские купания. Сами по себе крещенские купания не являются обязательной составляющей праздника Крещения Господня. Обязательной составляющей является посещение храма. Там будет освящаться вода, и любой человек сможет принести свою воду, либо набрать в храме. Это происходит во время богослужения. А купания пусть и благочестивая, но все-такие народная традиция", - сказала Ерохова.Ранее власти ряда российских регионов завили, что крещенские купания не будут проводиться в этом году из-за пандемии коронавируса.Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

https://ria.ru/20210111/kupaniya-1592576021.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь