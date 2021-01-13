https://ria.ru/20210113/krym-1592833765.html

В Крыму прокомментировали британский план по "реинтеграции" полуострова

В Крыму прокомментировали британский план по "реинтеграции" полуострова

Планы Великобритании по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены, никто не позволит вмешиваться во внутренние дела России, заявил глава комитета... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:18

2021-01-13T11:18

2021-01-13T13:21

юрий гемпель

великобритания

киев

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Планы Великобритании по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены, никто не позволит вмешиваться во внутренние дела России, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма."Граждане Крыма, общественные организации совместно с органами власти не позволят вмешиваться в наши внутренние дела. Все планы Великобритании по "реинтеграции" будут пресечены. Тем более что на фоне смягчения санкционной политики Великобритании в отношении Крыма готовность англичан финансировать проекты реинтеграции выглядит как некая подачка с барского плеча", — сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, власти западных стран начиная с 2014 года "фантазируют и создают мифы" о нарушениях прав человека в Крыму и аннексии полуострова, при этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров."Проще всего приехать и пообщаться с крымчанами, узнать их мнение. Крым открыт и готов делиться своим опытом развития и межнационального согласия", — заключил Гемпель.

https://ria.ru/20210112/balbek-1592788796.html

великобритания

киев

украина

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юрий гемпель, великобритания, киев, украина, в мире