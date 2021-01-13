https://ria.ru/20210113/krym-1592824242.html
В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму
В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:28
2021-01-13T10:28
2021-01-13T10:28
михаил шеремет
госдума рф
великобритания
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149599/04/1495990492_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_dfe51424f5335c0045c9cc9b47215e96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских амбиций", и призвал не вмешиваться во внутренние дела России.Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины."Подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств. Им стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам. Я считаю, что нашему МИД необходимо отреагировать на вмешательство Великобритании во внутренние дела Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, если англичане действительно хотят искренне помочь Украине, то финансировать стоит не провокационные проекты, связанные с Крымом, а закупку вакцины от коронавируса для украинского народа, который "брошен своими властями один на один в борьбе с пандемией".
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/london-1592784775.html
великобритания
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149599/04/1495990492_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_826dcfacc10b6f6e2acbed9fb6eef1a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, госдума рф, великобритания, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет
заявил, что намерение Великобритании
финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских амбиций", и призвал не вмешиваться во внутренние дела России.
Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины.
"Подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств. Им стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам. Я считаю, что нашему МИД необходимо отреагировать на вмешательство Великобритании во внутренние дела Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, если англичане действительно хотят искренне помочь Украине, то финансировать стоит не провокационные проекты, связанные с Крымом, а закупку вакцины от коронавируса для украинского народа, который "брошен своими властями один на один в борьбе с пандемией".