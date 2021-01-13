Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/krym-1592824242.html
В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму
В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:28
2021-01-13T10:28
михаил шеремет
госдума рф
великобритания
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149599/04/1495990492_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_dfe51424f5335c0045c9cc9b47215e96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских амбиций", и призвал не вмешиваться во внутренние дела России.Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины."Подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств. Им стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам. Я считаю, что нашему МИД необходимо отреагировать на вмешательство Великобритании во внутренние дела Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, если англичане действительно хотят искренне помочь Украине, то финансировать стоит не провокационные проекты, связанные с Крымом, а закупку вакцины от коронавируса для украинского народа, который "брошен своими властями один на один в борьбе с пандемией".
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/london-1592784775.html
великобритания
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149599/04/1495990492_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_826dcfacc10b6f6e2acbed9fb6eef1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил шеремет, госдума рф, великобритания, республика крым, украина, в мире

В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму

10:28 13.01.2021
 
© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских амбиций", и призвал не вмешиваться во внутренние дела России.
Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины.
"Подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств. Им стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам. Я считаю, что нашему МИД необходимо отреагировать на вмешательство Великобритании во внутренние дела Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, если англичане действительно хотят искренне помочь Украине, то финансировать стоит не провокационные проекты, связанные с Крымом, а закупку вакцины от коронавируса для украинского народа, который "брошен своими властями один на один в борьбе с пандемией".
Ялтинский горно-лесной заповедник - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 20:58Сказано в эфире
"Можно только улыбнуться": Лондон решил проплатить "реинтеграцию" Крыма
 
Михаил ШереметГосдума РФВеликобританияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Лента новостейМолния