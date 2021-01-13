https://ria.ru/20210113/krym-1592824242.html

В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму

В Госдуме призвали Британию умерить "колонизаторские амбиции" по Крыму

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:28

2021-01-13T10:28

2021-01-13T10:28

михаил шеремет

госдума рф

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что намерение Великобритании финансировать "реинтеграцию" Крыма в состав Украины является проявлением "колонизаторских амбиций", и призвал не вмешиваться во внутренние дела России.Ранее на сайте британского правительства появился документ, согласно которому посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины."Подобные заявления со стороны Великобритании являются проявлением ее колонизаторских амбиций, которые она так и не смогла преодолеть, поэтому пытается вновь реализовать и воплотить на территории других суверенных государств. Им стоит пересмотреть свое поведение и умерить амбиции по навязыванию своих ценностей другим странам. Я считаю, что нашему МИД необходимо отреагировать на вмешательство Великобритании во внутренние дела Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, если англичане действительно хотят искренне помочь Украине, то финансировать стоит не провокационные проекты, связанные с Крымом, а закупку вакцины от коронавируса для украинского народа, который "брошен своими властями один на один в борьбе с пандемией".

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/london-1592784775.html

великобритания

республика крым

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михаил шеремет, госдума рф, великобритания, республика крым, украина, в мире