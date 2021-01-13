https://ria.ru/20210113/krym-1592816988.html

В Крыму с 15 января снимут ограничения на работу общепита в ночное время

В Крыму с 15 января снимут ограничения на работу общепита в ночное время

Крым снимает с 15 января введенные в декабре ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:22

2021-01-13T09:22

2021-01-13T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Крым снимает с 15 января введенные в декабре ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов."С 15 января фудкорты работают, ограничения, связанные со временем работы общепита, снимаются, переходим в прежний режим", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в республике.Работа фудкортов в торговых центрах Крыма была запрещена с 20 декабря, также была ограничена работа в ночное время заведений общепита. Власти мотивировали решение сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции и ожидающимся потоком туристов в Крым на Новый год. По данным Аксенова, на новогодние праздники в Крыму отдохнули около 240 тысяч туристов.Количество заболевших в республике COVID-19 с начала пандемии превысило 28 тысяч человек, выздоровело более 22,5 тысячи, 605 человек скончалось.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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