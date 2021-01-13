https://ria.ru/20210113/krym-1592805306.html

"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова

"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова

Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ", заявил, что мечтает переехать на Украину, однако усомнился, что сможет выжить там на... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:51

2021-01-13T04:51

2021-01-13T11:29

жкх

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ", заявил, что мечтает переехать на Украину, однако усомнился, что сможет выжить там на минимальную пенсию из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ после Майдана.Он добавил, что получает в России минимальную пенсию в размере 9,5 тысячи рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тысяч рублей. При этом на коммунальные услуги они тратят не более трех тысяч рублей в месяц без всякой экономии. Мужчина уточнил, что в названную сумму входят плата за газ, электроэнергию, интернет и ремонт дома.Также крымчанин отметил, что его родной полуостров "очень хорошо и здорово изменился" после возвращения в состав России. Главным образом, по его мнению, это касается повсеместного ремонта инфраструктуры — от домов и дорог до детских площадок.

https://ria.ru/20200821/loza-1576099129.html

республика крым

украина

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жкх, республика крым, украина, в мире