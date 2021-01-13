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"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ", заявил, что мечтает переехать на Украину, однако усомнился, что сможет выжить там на... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:51
2021-01-13T11:29
жкх
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ", заявил, что мечтает переехать на Украину, однако усомнился, что сможет выжить там на минимальную пенсию из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ после Майдана.Он добавил, что получает в России минимальную пенсию в размере 9,5 тысячи рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тысяч рублей. При этом на коммунальные услуги они тратят не более трех тысяч рублей в месяц без всякой экономии. Мужчина уточнил, что в названную сумму входят плата за газ, электроэнергию, интернет и ремонт дома.Также крымчанин отметил, что его родной полуостров "очень хорошо и здорово изменился" после возвращения в состав России. Главным образом, по его мнению, это касается повсеместного ремонта инфраструктуры — от домов и дорог до детских площадок.
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жкх, республика крым, украина, в мире

"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова

04:51 13.01.2021 (обновлено: 11:29 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ", заявил, что мечтает переехать на Украину, однако усомнился, что сможет выжить там на минимальную пенсию из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ после Майдана.

"Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1,7 тысячи гривен (около 4,5 тысячи рублей. — Прим. ред.)? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика — единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу", — заявил мужчина, назвавший себя "патриотом Украины".

Он добавил, что получает в России минимальную пенсию в размере 9,5 тысячи рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тысяч рублей. При этом на коммунальные услуги они тратят не более трех тысяч рублей в месяц без всякой экономии. Мужчина уточнил, что в названную сумму входят плата за газ, электроэнергию, интернет и ремонт дома.
Также крымчанин отметил, что его родной полуостров "очень хорошо и здорово изменился" после возвращения в состав России. Главным образом, по его мнению, это касается повсеместного ремонта инфраструктуры — от домов и дорог до детских площадок.
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