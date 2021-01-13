https://ria.ru/20210113/kriminal-1592856040.html

Похититель артефактов из Петербурга заявил, что не знал их ценности

Похититель артефактов из Петербурга заявил, что не знал их ценности

Молодой человек, воровавший ценности из научных учреждений в Петербурге, не знал их ценности, когда крал, рассказал он сам на допросе, видео опубликовано... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:33

2021-01-13T13:33

2021-01-13T13:33

васильевский остров

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Молодой человек, воровавший ценности из научных учреждений в Петербурге, не знал их ценности, когда крал, рассказал он сам на допросе, видео опубликовано пресс-центром МВД РФ.Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в кражах исторических ценностей из научных учреждений в Санкт-Петербурге. При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей."На тот момент нет", - ответил 22-летний похититель археологических находок на вопрос, знал ли он ценность предметов, которые крал.На допросе он также рассказал, что при похищении предметов у него не было конкретной цели."Конкретной цели не было. Поскольку понравились - оставить себе (планировал - ред.) или найти, кому реализовать", - сказал злоумышленник.

https://ria.ru/20210113/krazha-1592819914.html

https://ria.ru/20210106/krazha-1592127019.html

васильевский остров

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

васильевский остров, санкт-петербург, происшествия