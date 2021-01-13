https://ria.ru/20210113/kriminal-1592856040.html
Похититель артефактов из Петербурга заявил, что не знал их ценности
Похититель артефактов из Петербурга заявил, что не знал их ценности
Молодой человек, воровавший ценности из научных учреждений в Петербурге, не знал их ценности, когда крал, рассказал он сам на допросе, видео опубликовано... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:33
2021-01-13T13:33
2021-01-13T13:33
васильевский остров
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Молодой человек, воровавший ценности из научных учреждений в Петербурге, не знал их ценности, когда крал, рассказал он сам на допросе, видео опубликовано пресс-центром МВД РФ.Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в кражах исторических ценностей из научных учреждений в Санкт-Петербурге. При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове стоимостью около 8 миллионов рублей."На тот момент нет", - ответил 22-летний похититель археологических находок на вопрос, знал ли он ценность предметов, которые крал.На допросе он также рассказал, что при похищении предметов у него не было конкретной цели."Конкретной цели не было. Поскольку понравились - оставить себе (планировал - ред.) или найти, кому реализовать", - сказал злоумышленник.
https://ria.ru/20210113/krazha-1592819914.html
https://ria.ru/20210106/krazha-1592127019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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васильевский остров, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Молодой человек, воровавший ценности из научных учреждений в Петербурге, не знал их ценности, когда крал, рассказал он сам на допросе, видео опубликовано пресс-центром МВД РФ.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в кражах исторических ценностей из научных учреждений в Санкт-Петербурге
. При обыске у подозреваемого изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, в том числе фрагмент оттиска печати с рукописи XII века из архива на Васильевском острове
стоимостью около 8 миллионов рублей.
"На тот момент нет", - ответил 22-летний похититель археологических находок на вопрос, знал ли он ценность предметов, которые крал.
На допросе он также рассказал, что при похищении предметов у него не было конкретной цели.
"Конкретной цели не было. Поскольку понравились - оставить себе (планировал - ред.) или найти, кому реализовать", - сказал злоумышленник.