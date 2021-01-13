Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210113/kreschenie-1592831846.html
Педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям
Педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям
Прыжки, бег, растирания помогут ребенку разогреться перед крещенскими купаниями, место для переодевания необходимо предусмотреть заранее – расстелить одеяло,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:09
2021-01-13T11:58
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
крещение господне
иордан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154966/87/1549668748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_121f82bf5c0bffb85689937ba146b029.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прыжки, бег, растирания помогут ребенку разогреться перед крещенскими купаниями, место для переодевания необходимо предусмотреть заранее – расстелить одеяло, подготовить термобелье и заварить горячий чай, после купания – быстро обтереть малыша полотенцем и одеть в термобелье, советуют опрошенные РИА Новости педиатры.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."Перед купанием необходимо разогреться, побегать. Нельзя купаться натощак или после плотного обеда. Одежда должна легко сниматься и одеваться. Обязательно наличие коврика, чтоб ребёнок не стоял долго на холодной поверхности. После проведения процедуры необходимо быстро обтереть полотенцем, одеть ребёнка в термобелье", - сказала педиатр Екатерина Гордеева.Далее рекомендуется горячий сладкий чай, нахождение в теплом помещении. При этом прежде чем купать ребёнка в ледяной проруби, необходимо учитывать состояние иммунитета, степень подготовки к процедуре и его настроение, подчеркнула Гордеева.В свою очередь педиатр Нисо Одинаева рекомендует не купать детей до года, поскольку их организм еще не сформировал систему терморегуляции. Детей от года до трех лет можно обтереть водой, при этом малыш должен быть абсолютно здоров.После купания ребенку следует ждать родителей в теплом помещении, а не на морозе, подчеркнула специалист. В противовес мнению Гордеевой педиатр рекомендует купать малыша на голодный желудок. При этом у него не должно быть сбоев в работе эндокринной системы или проблем с неврологией."Также важна подготовка родителей, так как ребенок может по-разному отреагировать на шок от ледяной воды, и контролирующие купание взрослые должны быть готовы оказать помощь", - заключила врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/zdorove-1590833368.html
https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html
иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154966/87/1549668748_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_862b1ec0c31c4d45ce2b30cd40b2573e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, крещение господне, иордан, общество

Педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям

11:09 13.01.2021 (обновлено: 11:58 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКрещенские купания в Строгино
Крещенские купания в Строгино - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прыжки, бег, растирания помогут ребенку разогреться перед крещенскими купаниями, место для переодевания необходимо предусмотреть заранее – расстелить одеяло, подготовить термобелье и заварить горячий чай, после купания – быстро обтереть малыша полотенцем и одеть в термобелье, советуют опрошенные РИА Новости педиатры.
Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
Крещенская иордань у стен Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 22:01
Врач объяснила, как не заболеть в крещенские морозы
"Перед купанием необходимо разогреться, побегать. Нельзя купаться натощак или после плотного обеда. Одежда должна легко сниматься и одеваться. Обязательно наличие коврика, чтоб ребёнок не стоял долго на холодной поверхности. После проведения процедуры необходимо быстро обтереть полотенцем, одеть ребёнка в термобелье", - сказала педиатр Екатерина Гордеева.
Далее рекомендуется горячий сладкий чай, нахождение в теплом помещении. При этом прежде чем купать ребёнка в ледяной проруби, необходимо учитывать состояние иммунитета, степень подготовки к процедуре и его настроение, подчеркнула Гордеева.
"Оптимальный возраст после 7 лет. Если ребёнок отказывается, лучше отложить на другой раз", - отметила специалист.
В свою очередь педиатр Нисо Одинаева рекомендует не купать детей до года, поскольку их организм еще не сформировал систему терморегуляции. Детей от года до трех лет можно обтереть водой, при этом малыш должен быть абсолютно здоров.
"В идеальном случае – ребенок уже долгое время в домашних условиях закаляется: принимает контрастный душ, обтирается прохладной водой", - сказала Одинаева.
После купания ребенку следует ждать родителей в теплом помещении, а не на морозе, подчеркнула специалист. В противовес мнению Гордеевой педиатр рекомендует купать малыша на голодный желудок. При этом у него не должно быть сбоев в работе эндокринной системы или проблем с неврологией.
"Также важна подготовка родителей, так как ребенок может по-разному отреагировать на шок от ледяной воды, и контролирующие купание взрослые должны быть готовы оказать помощь", - заключила врач.
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 11:04Религия и мировоззрение
Крещенские купания не опаснее, чем поход в магазин, считает религиовед
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеИорданОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
Лента новостейМолния