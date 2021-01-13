https://ria.ru/20210113/kreschenie-1592831846.html

Педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям

Педиатры рассказали, как подготовить ребенка к крещенским купаниям

Прыжки, бег, растирания помогут ребенку разогреться перед крещенскими купаниями, место для переодевания необходимо предусмотреть заранее – расстелить одеяло,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:09

2021-01-13T11:09

2021-01-13T11:58

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прыжки, бег, растирания помогут ребенку разогреться перед крещенскими купаниями, место для переодевания необходимо предусмотреть заранее – расстелить одеяло, подготовить термобелье и заварить горячий чай, после купания – быстро обтереть малыша полотенцем и одеть в термобелье, советуют опрошенные РИА Новости педиатры.Русская церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвященный, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан."Перед купанием необходимо разогреться, побегать. Нельзя купаться натощак или после плотного обеда. Одежда должна легко сниматься и одеваться. Обязательно наличие коврика, чтоб ребёнок не стоял долго на холодной поверхности. После проведения процедуры необходимо быстро обтереть полотенцем, одеть ребёнка в термобелье", - сказала педиатр Екатерина Гордеева.Далее рекомендуется горячий сладкий чай, нахождение в теплом помещении. При этом прежде чем купать ребёнка в ледяной проруби, необходимо учитывать состояние иммунитета, степень подготовки к процедуре и его настроение, подчеркнула Гордеева.В свою очередь педиатр Нисо Одинаева рекомендует не купать детей до года, поскольку их организм еще не сформировал систему терморегуляции. Детей от года до трех лет можно обтереть водой, при этом малыш должен быть абсолютно здоров.После купания ребенку следует ждать родителей в теплом помещении, а не на морозе, подчеркнула специалист. В противовес мнению Гордеевой педиатр рекомендует купать малыша на голодный желудок. При этом у него не должно быть сбоев в работе эндокринной системы или проблем с неврологией."Также важна подготовка родителей, так как ребенок может по-разному отреагировать на шок от ледяной воды, и контролирующие купание взрослые должны быть готовы оказать помощь", - заключила врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/zdorove-1590833368.html

https://ria.ru/20210112/kupaniya-1592685738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, крещение господне, иордан, общество