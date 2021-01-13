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https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592938420.html
Испания установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Испания установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Испания установила антирекорд по числу выявленных случаев заражений коронавирусом за сутки - почти 39 тысяч, следует из данных минздрава. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T21:48
2021-01-13T21:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
испания
в мире
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МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Испания установила антирекорд по числу выявленных случаев заражений коронавирусом за сутки - почти 39 тысяч, следует из данных минздрава.Общее число выявленных с начала эпидемии в марте случаев COVID-19 составило 2 176 089, это на 38 869 больше, чем сообщалось днем ранее. Только за последние две недели выявлено почти 232 тысячи случаев, 492 на сто тысяч населения. Днем ранее этот показатель составлял 454.Число жертв за последние 24 часа увеличилось на 195, всего жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 52,9 тысячи человек, из них за неделю - 735.Автономные сообщества вводят дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В стране действует режим повышенной готовности, передвижение между большинством автономных сообществ запрещено без уважительной причины, действует комендантский час.С конца декабря в страну были доставлены 1,1 миллиона доз вакцин, сделана 581 тысяча прививок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания, в мире

Испания установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

21:48 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Испания установила антирекорд по числу выявленных случаев заражений коронавирусом за сутки - почти 39 тысяч, следует из данных минздрава.
Общее число выявленных с начала эпидемии в марте случаев COVID-19 составило 2 176 089, это на 38 869 больше, чем сообщалось днем ранее. Только за последние две недели выявлено почти 232 тысячи случаев, 492 на сто тысяч населения. Днем ранее этот показатель составлял 454.
Число жертв за последние 24 часа увеличилось на 195, всего жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 52,9 тысячи человек, из них за неделю - 735.
Автономные сообщества вводят дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В стране действует режим повышенной готовности, передвижение между большинством автономных сообществ запрещено без уважительной причины, действует комендантский час.
С конца декабря в страну были доставлены 1,1 миллиона доз вакцин, сделана 581 тысяча прививок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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