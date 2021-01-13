https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592938420.html

Испания установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Испания установила антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Испания установила антирекорд по числу выявленных случаев заражений коронавирусом за сутки - почти 39 тысяч, следует из данных минздрава. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T21:48

2021-01-13T21:48

2021-01-13T21:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729561_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_d579edfb9b43cfa4789a2ad53c119654.jpg

МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Испания установила антирекорд по числу выявленных случаев заражений коронавирусом за сутки - почти 39 тысяч, следует из данных минздрава.Общее число выявленных с начала эпидемии в марте случаев COVID-19 составило 2 176 089, это на 38 869 больше, чем сообщалось днем ранее. Только за последние две недели выявлено почти 232 тысячи случаев, 492 на сто тысяч населения. Днем ранее этот показатель составлял 454.Число жертв за последние 24 часа увеличилось на 195, всего жертвами эпидемии, по официальным данным, стали почти 52,9 тысячи человек, из них за неделю - 735.Автономные сообщества вводят дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В стране действует режим повышенной готовности, передвижение между большинством автономных сообществ запрещено без уважительной причины, действует комендантский час.С конца декабря в страну были доставлены 1,1 миллиона доз вакцин, сделана 581 тысяча прививок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания, в мире