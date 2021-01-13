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В Британии за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
В Британии за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:17
2021-01-13T19:23
здоровье - общество
англия
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 45 533 новых случая заболевания, скончались 1243 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, англия, в мире, коронавирус covid-19, великобритания

В Британии за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

19:17 13.01.2021 (обновлено: 19:23 13.01.2021)
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее в стране было зарегистрировано 45 533 новых случая заболевания, скончались 1243 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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