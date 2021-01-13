https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592920969.html

В Британии за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

В Британии за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:17

2021-01-13T19:17

2021-01-13T19:23

здоровье - общество

англия

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

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ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 45 533 новых случая заболевания, скончались 1243 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, англия, в мире, коронавирус covid-19, великобритания