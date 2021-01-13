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Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19
Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19
Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:13
2021-01-13T17:14
распространение коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19.По мнению медика, вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, невелика, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.&nbsp;"Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере", - сказал Аграновский в комментарии телеканалу "Звезда".При этом он отметил, что в целом тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется &nbsp;после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19

17:13 13.01.2021 (обновлено: 17:14 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада во Владивостоке
Прохожие во время снегопада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19.
По мнению медика, вероятность того, что холодная погода может увеличить или уменьшить скорость распространения коронавируса, невелика, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.
 "Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере", - сказал Аграновский в комментарии телеканалу "Звезда".
При этом он отметил, что в целом тепле вирус функционирует хуже, так как патоген дезактивируется  после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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