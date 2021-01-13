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Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
Количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти 2 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:07
2021-01-13T16:07
2021-01-13T16:07
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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти 2 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 90 054 813, скончались 1 945 610 пациентов с коронавирусом.За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире