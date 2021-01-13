https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592887331.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти 2 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:07

2021-01-13T16:07

2021-01-13T16:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти 2 миллиона человек скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По информации ВОЗ, количество заражений во всем мире достигло 90 054 813, скончались 1 945 610 пациентов с коронавирусом.За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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