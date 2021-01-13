https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592881415.html

Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России

Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что суточный показатель заболеваемость COVID-19 снизился с 19,9 до 15,5 на 100 тысяч населения. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:35

2021-01-13T15:35

2021-01-13T15:35

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общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что суточный показатель заболеваемость COVID-19 снизился с 19,9 до 15,5 на 100 тысяч населения."Суточный показатель заболеваемости в России снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", - сказала Голикова на совещании у президента. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/kovid-1592614905.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество