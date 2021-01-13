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Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
До конца января в гражданский оборот поступят 2,1 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:28
2021-01-13T15:28
2021-01-13T15:28
распространение коронавируса
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татьяна голикова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. До конца января в гражданский оборот поступят 2,1 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины. И нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Также, по ее словам, в РФ будет усилена разъяснительная работа для населения о безопасности и эффективности российских вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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