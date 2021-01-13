https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592879451.html

Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19

Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19

До конца января в гражданский оборот поступят 2,1 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:28

2021-01-13T15:28

2021-01-13T15:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. До конца января в гражданский оборот поступят 2,1 миллиона доз вакцины от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."До конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины. И нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Также, по ее словам, в РФ будет усилена разъяснительная работа для населения о безопасности и эффективности российских вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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