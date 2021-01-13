https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592873127.html

Голикова доложит Путину об исследовании нового штамма коронавируса

Голикова доложит Путину об исследовании нового штамма коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ наблюдают за ситуацией с новым штаммом коронавируса в Великобритании, по завершении исследований о результатах... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:03

2021-01-13T15:03

2021-01-13T15:13

татьяна голикова

владимир путин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

великобритания

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ наблюдают за ситуацией с новым штаммом коронавируса в Великобритании, по завершении исследований о результатах доложат президенту Владимиру Путину."В абсолютных значениях наибольшее число случаев, рост почти 34% за первую неделю нового года по сравнению с последней неделей старого года, отмечен в Великобритании, и связано это с распространением нового штамма коронавируса, который зафиксировали коллеги из Великобритании. Мы ... за этой ситуацией наблюдаем очень внимательно и ведем соответствующие научные исследования, о которых будет вам доложено дополнительно по их завершении", - рассказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592715262.html

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2021

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татьяна голикова, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, великобритания, общество