https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592872009.html

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Победить коронавирусную инфекцию в мире пока не удается, в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но это не должно успокаивать, заявил президент... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:55

2021-01-13T14:55

2021-01-13T15:14

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распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Победить коронавирусную инфекцию в мире пока не удается, в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но это не должно успокаивать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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