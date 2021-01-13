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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Победить коронавирусную инфекцию в мире пока не удается, в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но это не должно успокаивать, заявил президент... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:55
2021-01-13T14:55
2021-01-13T15:14
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Победить коронавирусную инфекцию в мире пока не удается, в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но это не должно успокаивать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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