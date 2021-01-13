Турецкий журналист рассказал о лечении от COVID-19 в России
14:55 13.01.2021 (обновлено: 15:18 13.01.2021)
© Предоставлено Сиямендом Качмазом Корреспондент CNN Turk в России Сияменд Качмаз
© Предоставлено Сиямендом Качмазом
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Корреспондент турецкого телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз, аккредитованный в России, поделился впечатлениями о лечении от коронавируса в российской больнице, заявив, что не ожидал такого внимания и профессионализма от российских врачей.
В эфире CNN Turk Качмаз, много лет работающий в России, рассказал, что почувствовал недомогание и решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. С журналистом сразу же связались сотрудники оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и направили к нему врача. Врач, осмотрев журналиста, вызвал скорую, которая доставила его в Химкинскую областную больницу, где он бесплатно проходил лечение в течение 12 дней.
"Оказалось, что у меня поражение легких составило 45%. Врачи лечили меня по полной программе, безвозмездно, профессионально и добросовестно выполнили свою работу. Но больше всего меня поразило то, что никто ни разу не спросил меня, какой я национальности и гражданин какой страны, есть ли у меня страховка… Самоотверженность российских медиков меня впечатлила, я в большом долгу перед ними", - сказал РИА Новости Качмаз.
Он выразил глубокую благодарность врачам химкинской больницы и всем российским медикам и добавил, что направил благодарственное письмо в МИД РФ.
© Предоставлено Сиямендом КачмазомТурецкий журналист Сияменд Качмаз поделился впечатлениями от лечения от COVID-19 в России
© Предоставлено Сиямендом Качмазом
Турецкий журналист Сияменд Качмаз поделился впечатлениями от лечения от COVID-19 в России
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