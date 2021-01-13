https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

Ученые составили прогноз по COVID-19 на ближайшие десять лет

Ученые составили прогноз по COVID-19 на ближайшие десять лет

На основе анализа данных по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, американские ученые составили прогноз развития... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:08

2021-01-13T13:08

2021-01-13T13:46

наука

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На основе анализа данных по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, американские ученые составили прогноз развития COVID-19 на ближайшее десятилетие. Авторы считают, что за это время коронавирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд эндемических, а иммунитет от перенесенного в детстве в легкой форме заболевания будет распространяться на всю жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Анализ иммунологических и эпидемиологических данных по четырем коронавирусам человека семейства HCoV позволил ученым из Университета Эмори в Атланте и Университета штата Пенсильвания разработать модель для прогнозирования траектории SARS-CoV-2 до того времени, пока он не станет эндемическим, то есть будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции населения, не подпитываясь внешними инфекциями.Авторы особо отмечают, что их модель, что очень важно, включает раздельный анализ таких компонентов иммунологической защиты, как восприимчивость к повторному заражению, ослабление болезни после повторного заражения и трансмиссивность вируса после повторного заражения, каждый из которых со временем ослабевает по-разному.Результаты моделирования позволяют произвести оценку динамики изменения тяжести заболевания для различных возрастных групп населения. Имеющиеся данные серологических исследований показывают, что, как правило, первичное инфицирование всеми четырьмя эндемическими штаммами HCoV происходит в раннем возрасте; при этом вырабатываются оба вида антител — краткосрочных IgM, определяющих острый ответ иммунной системы, и IgG, обеспечивающих долговременную иммунную память.Также известно, что степень распространенности коронавирусов семейства HCoV в популяции очень высока. Эти инфекции в детстве переносят практически все в виде детского насморка, а затем уже больше не болеют. Случаи обнаружения антител IgM у людей старше 15 лет крайне редки.Исследователи предполагают, что когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить в возрасте от трех до пяти лет, а само заболевание — протекать с симптомами легкой простуды. Пожилые люди, если и будут болеть, то в легкой форме, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им определенную иммунную защиту.Широкомасштабная вакцинация, по мнению ученых, при этом станет не нужна, так как вакцины вызывают лишь кратковременную защиту от повторного заражения. Но сейчас вакцинирование необходимо. Вакцины снижают тяжесть заболевания и формируют массовый иммунный ответ, от которого зависит, как быстро COVID-19 перейдет в разряд эндемических заболеваний.Возможно, считают авторы, вакцинацию следует отменять постепенно, сохраняя ее на более длительный срок для определенных возрастных групп. Кто это будет — пожилые люди или, наоборот, дети, — можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания, делают вывод ученые.

https://ria.ru/20210112/kovid-1592696435.html

https://ria.ru/20210112/kovid-1592614905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вирусы, биология, здоровье, сша