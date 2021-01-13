https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592838444.html
В Совфеде оценили ситуацию с COVID-19 в России после праздников
В Совфеде оценили ситуацию с COVID-19 в России после праздников
Всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после праздников не произошло, регионы на время каникул ввели ограничительные меры, продолжается... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:41
2021-01-13T11:41
2021-01-13T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
мурманская область
общество
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после праздников не произошло, регионы на время каникул ввели ограничительные меры, продолжается вакцинация населения, заявила РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.В то же время, сенатор отметила сознательность многих граждан, которые провели выходные дома, в кругу близких людей, которые старались соблюдать все меры предосторожности. Тем более, что массовых мероприятий не проводилось."Многие регионы отказались от проведения торжественных празднований, народных гуляний, чтобы не допустить скопления людей. Рестораны и кафе не работали допоздна или вовсе были закрыты во время новогодних праздников, не работают клубы. Во многих регионах обязательно предъявление отрицательного результата теста на COVID-19 при заселении в гостиницах", - сказала Кусайко.Кроме того, действуют ограничения на количество отдыхающих в санаториях во многих регионах. Некоторые субъекты ввели ограничения на посещение театров и музеев, аквапарков и дельфинариев, добавила она."Например, Мурманская область приостановила продажу туристических путёвок, а также были закрыты горнолыжные курорты для жителей других регионов. На время новогодних каникул субъекты ужесточили или предприняли те или иные меры по предотвращению распространения коронавируса", - отметила законодатель.По словам Кусайко, сейчас проводится вакцинация, наращиваются мощности. Вакцинирование не останавливалось во время праздничных выходных. "Поэтому вполне вероятна стабилизация ситуации", - полагает она.Сенатор пояснила, что снятие ограничительных мер зависит и от сознательности людей. "Избежать всплесков заболеваемости можно при использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, при соблюдении социального дистанцирования и других рекомендаций Роспотребнадзора", - заключила политик.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, мурманская область, общество
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после праздников не произошло, регионы на время каникул ввели ограничительные меры, продолжается вакцинация населения, заявила РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда
, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Ожидаемых всплесков заболеваемости после праздников в настоящее время не произошло, так как это может быть связано с инкубационным периодом новой коронавирусной инфекции, как это было, например, осенью, после летних каникул. Люди возвращаются после каникул с дач, с мест отдыха, от родных, на работу, учебу, в коллективы, соответственно, увеличиваются контакты", - сказала парламентарий.
В то же время, сенатор отметила сознательность многих граждан, которые провели выходные дома, в кругу близких людей, которые старались соблюдать все меры предосторожности. Тем более, что массовых мероприятий не проводилось.
"Многие регионы отказались от проведения торжественных празднований, народных гуляний, чтобы не допустить скопления людей. Рестораны и кафе не работали допоздна или вовсе были закрыты во время новогодних праздников, не работают клубы. Во многих регионах обязательно предъявление отрицательного результата теста на COVID-19 при заселении в гостиницах", - сказала Кусайко.
Кроме того, действуют ограничения на количество отдыхающих в санаториях во многих регионах. Некоторые субъекты ввели ограничения на посещение театров и музеев, аквапарков и дельфинариев, добавила она.
"Например, Мурманская область
приостановила продажу туристических путёвок, а также были закрыты горнолыжные курорты для жителей других регионов. На время новогодних каникул субъекты ужесточили или предприняли те или иные меры по предотвращению распространения коронавируса", - отметила законодатель.
По словам Кусайко, сейчас проводится вакцинация, наращиваются мощности. Вакцинирование не останавливалось во время праздничных выходных. "Поэтому вполне вероятна стабилизация ситуации", - полагает она.
Сенатор пояснила, что снятие ограничительных мер зависит и от сознательности людей. "Избежать всплесков заболеваемости можно при использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, при соблюдении социального дистанцирования и других рекомендаций Роспотребнадзора
", - заключила политик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.