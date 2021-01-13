https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592838444.html

В Совфеде оценили ситуацию с COVID-19 в России после праздников

В Совфеде оценили ситуацию с COVID-19 в России после праздников

Всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после праздников не произошло, регионы на время каникул ввели ограничительные меры, продолжается... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:41

2021-01-13T11:41

2021-01-13T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

мурманская область

общество

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после праздников не произошло, регионы на время каникул ввели ограничительные меры, продолжается вакцинация населения, заявила РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.В то же время, сенатор отметила сознательность многих граждан, которые провели выходные дома, в кругу близких людей, которые старались соблюдать все меры предосторожности. Тем более, что массовых мероприятий не проводилось."Многие регионы отказались от проведения торжественных празднований, народных гуляний, чтобы не допустить скопления людей. Рестораны и кафе не работали допоздна или вовсе были закрыты во время новогодних праздников, не работают клубы. Во многих регионах обязательно предъявление отрицательного результата теста на COVID-19 при заселении в гостиницах", - сказала Кусайко.Кроме того, действуют ограничения на количество отдыхающих в санаториях во многих регионах. Некоторые субъекты ввели ограничения на посещение театров и музеев, аквапарков и дельфинариев, добавила она."Например, Мурманская область приостановила продажу туристических путёвок, а также были закрыты горнолыжные курорты для жителей других регионов. На время новогодних каникул субъекты ужесточили или предприняли те или иные меры по предотвращению распространения коронавируса", - отметила законодатель.По словам Кусайко, сейчас проводится вакцинация, наращиваются мощности. Вакцинирование не останавливалось во время праздничных выходных. "Поэтому вполне вероятна стабилизация ситуации", - полагает она.Сенатор пояснила, что снятие ограничительных мер зависит и от сознательности людей. "Избежать всплесков заболеваемости можно при использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, при соблюдении социального дистанцирования и других рекомендаций Роспотребнадзора", - заключила политик.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592807305.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, мурманская область, общество