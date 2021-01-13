https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592830711.html
В России выписали 28 658 человек после COVID-19 за сутки
В России выписали 28 658 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в России выписаны 28 658 человек после COVID-19, за все время - 2 854 088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:05
2021-01-13T11:05
2021-01-13T11:05
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 658 человек после COVID-19, за все время - 2 854 088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 854 088", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6870, в Санкт-Петербурге - 3425, в Подмосковье - 1588.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592708426.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург