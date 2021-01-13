https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592830711.html

В России выписали 28 658 человек после COVID-19 за сутки

В России выписали 28 658 человек после COVID-19 за сутки

За сутки в России выписаны 28 658 человек после COVID-19, за все время - 2 854 088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:05

2021-01-13T11:05

2021-01-13T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 658 человек после COVID-19, за все время - 2 854 088, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 854 088", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6870, в Санкт-Петербурге - 3425, в Подмосковье - 1588.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592708426.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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