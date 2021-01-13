https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592830594.html
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста СOVID-19 в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:05
2021-01-13T11:05
2021-01-13T11:05
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здоровье - общество
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магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста СOVID-19 в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%, 3. Магаданская область, Республика Алтай, Кемеровская область 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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