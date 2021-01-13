https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592830594.html

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста СOVID-19 в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:05

2021-01-13T11:05

2021-01-13T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста СOVID-19 в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%, 3. Магаданская область, Республика Алтай, Кемеровская область 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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