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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592830451.html
В Москве выявили 4320 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4320 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4320, Санкт-Петербурге - 3003, Подмосковье - 1189, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:04
2021-01-13T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4320, Санкт-Петербурге - 3003, Подмосковье - 1189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 4320, 2 Санкт-Петербург - 3003, 3 Московская область - 1189", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 4320 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4320, Санкт-Петербурге - 3003, Подмосковье - 1189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 4320, 2 Санкт-Петербург - 3003, 3 Московская область - 1189", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 3.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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