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В Москве выявили 4320 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4320 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4320, Санкт-Петербурге - 3003, Подмосковье - 1189, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:04
2021-01-13T11:04
2021-01-13T11:04
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4320, Санкт-Петербурге - 3003, Подмосковье - 1189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 4320, 2 Санкт-Петербург - 3003, 3 Московская область - 1189", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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