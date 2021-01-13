https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592830020.html

В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 22 850, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:02

2021-01-13T11:02

2021-01-13T11:47

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За сутки число случаев COVID-19 в России выросло на 22 850, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,7 процента. У 13,5 процента нет симптомов. Умерли 566 человек, выписались 28 658.Больше всего новых пациентов в Москве (4320, на 681 меньше, чем днем ранее), Санкт-Петербурге (3003) и Подмосковье (1189); меньше всего — в Еврейской автономной области (12), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (три).Накануне было 22 934 случая, 531 жертва и 24 755 поправившихся. С марта в стране выявили 3 471 053 заразившихся, из них почти 63,4 тысячи скончались, 2,9 миллиона выздоровели.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 89,7 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 91,6 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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