В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом
Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.
Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.
Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.
Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.
На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.
На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.
Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.
Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.
Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.
Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.
А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.
А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.
Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.
Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.
"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.
"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.
Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.
Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.
Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.
Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.
Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.
Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.
Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".
Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".
Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.
Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.
Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.
Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.
Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.
Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.
Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.
Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.
Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.
Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.
Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.
Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.
Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.
Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.
Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.
Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.
На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.
Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.
Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.
А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.
Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.
"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.
Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.
Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.
Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.
Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".
Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.
Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.
Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.
Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.
Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.
Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.
Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.