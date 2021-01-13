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Распространение коронавируса
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В России за сутки умерли 566 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 566 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 566 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 76 из них, за все время в стране умерли 63 370 человек с коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:02
2021-01-13T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 566 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 76 из них, за все время в стране умерли 63 370 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 566 смертей... За весь период по России умерло 63 370 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 78 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 26. Общее число смертей с COVID-19 в Москве выросло до 12 173.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки умерли 566 человек с коронавирусом

11:02 13.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 566 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 76 из них, за все время в стране умерли 63 370 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 566 смертей... За весь период по России умерло 63 370 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге скончались 78 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 26. Общее число смертей с COVID-19 в Москве выросло до 12 173.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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