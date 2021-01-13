https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592829830.html

В России за сутки умерли 566 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 566 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 566 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 76 из них, за все время в стране умерли 63 370 человек с коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:02

2021-01-13T11:02

2021-01-13T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589621800_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e6804c5fa16535f3e729312fa4a4c5b5.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 566 смертей пациентов с COVID-19, в Москве - 76 из них, за все время в стране умерли 63 370 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 566 смертей... За весь период по России умерло 63 370 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 78 человек, в Москве - 76, в Подмосковье - 26. Общее число смертей с COVID-19 в Москве выросло до 12 173.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург