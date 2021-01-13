https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592807305.html
"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
"Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:33
2021-01-13T06:33
2021-01-13T09:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сбербанк россии
общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. "Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет.Из видео, предоставленного РИА Новости компанией, следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в нынешней версии программы — общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".Затем пользователю предлагается записать голос — для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.После того как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что оно не является диагнозом.В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Его планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и появится в App Store и Google Play. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592802106.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Сбербанк показал новое приложение по выявлению коронавируса
Сбербанк показал, как будет работать приложение, которое поможет за минуту провериться на коронавирус.
2021-01-13T06:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сбербанк россии, общество
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
"Сбер
" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом
или нет.
Из видео, предоставленного РИА Новости компанией, следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в нынешней версии программы — общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".
Затем пользователю предлагается записать голос — для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.
После того как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что оно не является диагнозом.
В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.
О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Его планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и появится в App Store и Google Play.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.