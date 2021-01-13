https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592807305.html

"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту

"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту

"Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:33

2021-01-13T06:33

2021-01-13T09:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. "Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет.Из видео, предоставленного РИА Новости компанией, следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в нынешней версии программы — общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".Затем пользователю предлагается записать голос — для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.После того как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что оно не является диагнозом.В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Его планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и появится в App Store и Google Play. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592802106.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сбербанк показал новое приложение по выявлению коронавируса Сбербанк показал, как будет работать приложение, которое поможет за минуту провериться на коронавирус. 2021-01-13T06:33 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сбербанк россии, общество