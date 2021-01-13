Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592807305.html
"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
"Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:33
2021-01-13T09:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сбербанк россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592812778_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0f839e5a95820f0c4de8fb869f96a8ed.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. "Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет.Из видео, предоставленного РИА Новости компанией, следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в нынешней версии программы — общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".Затем пользователю предлагается записать голос — для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.После того как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что оно не является диагнозом.В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Его планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и появится в App Store и Google Play. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592802106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сбербанк показал новое приложение по выявлению коронавируса
Сбербанк показал, как будет работать приложение, которое поможет за минуту провериться на коронавирус.
2021-01-13T06:33
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592812778_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f08af8f3afc19249dc41133f5fefd3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сбербанк россии, общество

"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту

06:33 13.01.2021 (обновлено: 09:43 13.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. "Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, болен человек коронавирусом или нет.
Из видео, предоставленного РИА Новости компанией, следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в нынешней версии программы — общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
02:15Распространение коронавируса
Названы лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса
Затем пользователю предлагается записать голос — для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.
После того как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что оно не является диагнозом.
В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.
О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Его планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и появится в App Store и Google Play.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сбербанк РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
Лента новостейМолния