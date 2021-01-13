https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592806347.html

Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19

Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19

Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, пока причин для значительного спада заболеваемости нет, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:04

2021-01-13T06:04

2021-01-13T06:22

распространение коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, пока причин для значительного спада заболеваемости нет, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Он добавил, что пока объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил РИА Новости, что спад в выявлении новых случаев коронавируса в России продлится еще две недели. Низкие температуры, как отметил иммунолог, неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется. При этом на ситуацию не повлияет даже распространение "британского" штамма", выразил уверенность он.По данным оперштаба, в России за прошедшие сутки выявлено 22934 случая коронавируса, общее число заболевших выросло до 3 448 203 человек. Рекордный суточный показатель был зафиксирован в конце декабря – 29 935 выявленных случаев COVID-19. С этого момента наблюдается некоторое снижение числа заболевающих.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество