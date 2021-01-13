Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
06:04 13.01.2021 (обновлено: 06:22 13.01.2021)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, пока причин для значительного спада заболеваемости нет, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
"Нет, конечно, никакой победы (над пандемией коронавируса - ред.)... У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все - наше зимнее плато", - отметил эксперт.
Он добавил, что пока объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил РИА Новости, что спад в выявлении новых случаев коронавируса в России продлится еще две недели. Низкие температуры, как отметил иммунолог, неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется. При этом на ситуацию не повлияет даже распространение "британского" штамма", выразил уверенность он.
По данным оперштаба, в России за прошедшие сутки выявлено 22934 случая коронавируса, общее число заболевших выросло до 3 448 203 человек. Рекордный суточный показатель был зафиксирован в конце декабря – 29 935 выявленных случаев COVID-19. С этого момента наблюдается некоторое снижение числа заболевающих.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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