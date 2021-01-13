https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592799547.html
Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
"Британский" штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:56
2021-01-13T00:56
2021-01-13T05:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
великобритания
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express.Больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.На головную боль жаловались 53% детей с COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе, поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе.Температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заболели новым "британским" штаммом COVID-19. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.Около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам врачей, чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html
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коронавирус covid-19, весь мир, великобритания
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
"Британский" штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express
.
Больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.
На головную боль жаловались 53% детей с COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе, поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе.
Температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заболели новым "британским" штаммом COVID-19. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.
Около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам врачей, чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании
новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.