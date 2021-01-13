https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592799547.html

Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей

Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей

"Британский" штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:56

2021-01-13T00:56

2021-01-13T05:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102285_229:0:3003:1560_1920x0_80_0_0_47c7677f7f243ce0f4fea5aaa3e63e84.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Британский" штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, сообщает Express.Больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.На головную боль жаловались 53% детей с COVID-19. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе, поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать своих сыновей и дочерей, не болит ли у них голова, если у них возникает боль в животе.Температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заболели новым "британским" штаммом COVID-19. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.Около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам врачей, чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592658956.html

весь мир

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, великобритания