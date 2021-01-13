Онлайн-конференция о трендах внутренней и внешней политики КНР
18 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об изменениях во внутренней жизни Китая в связи с вступлением в силу первого в истории КНР Гражданского кодекса, в ходе которой будет представлен его перевод на русский язык.
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Участники:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- китаевед Александр ЗАЙНИГАБДИНОВ;
- ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Павел ТРОЩИНСКИЙ.
1 января 2021 года в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, в сферу действия которого попадают многие аспекты жизни китайского общества, включая такие важные, как заключение договоров. Что меняет новое гражданское законодательство? Как будет жить и развиваться экономика и общество Китая в ближайшее десятилетие? Каким образом изменения могут коснуться россиян и других иностранцев? Что происходит в Китае сегодня? Как страна справляется с пандемией? Что ждет российско-китайские отношения в 2021 году? Какие тренды будут определять внешнюю политику Пекина в ближайшее время?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- китаевед Александр ЗАЙНИГАБДИНОВ;
- ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Павел ТРОЩИНСКИЙ.
1 января 2021 года в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, в сферу действия которого попадают многие аспекты жизни китайского общества, включая такие важные, как заключение договоров. Что меняет новое гражданское законодательство? Как будет жить и развиваться экономика и общество Китая в ближайшее десятилетие? Каким образом изменения могут коснуться россиян и других иностранцев? Что происходит в Китае сегодня? Как страна справляется с пандемией? Что ждет российско-китайские отношения в 2021 году? Какие тренды будут определять внешнюю политику Пекина в ближайшее время?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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