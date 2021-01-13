https://ria.ru/20210113/knr-1592852793.html

Онлайн-конференция о трендах внутренней и внешней политики КНР

Онлайн-конференция о трендах внутренней и внешней политики КНР

18 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об изменениях во внутренней жизни Китая в связи с вступлением в силу первого в истории КНР Гражданского кодекса, в ходе которой будет представлен его перевод на русский язык.

2021-01-13T13:08

2021-01-13T13:08

2021-01-13T13:08

анонсы

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Задать вопросУчастники:- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;- китаевед Александр ЗАЙНИГАБДИНОВ;- ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Павел ТРОЩИНСКИЙ.1 января 2021 года в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, в сферу действия которого попадают многие аспекты жизни китайского общества, включая такие важные, как заключение договоров. Что меняет новое гражданское законодательство? Как будет жить и развиваться экономика и общество Китая в ближайшее десятилетие? Каким образом изменения могут коснуться россиян и других иностранцев? Что происходит в Китае сегодня? Как страна справляется с пандемией? Что ждет российско-китайские отношения в 2021 году? Какие тренды будут определять внешнюю политику Пекина в ближайшее время?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы