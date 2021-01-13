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Онлайн-конференция о трендах внутренней и внешней политики КНР
Онлайн-конференция о трендах внутренней и внешней политики КНР
18 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об изменениях во внутренней жизни Китая в связи с вступлением в силу первого в истории КНР Гражданского кодекса, в ходе которой будет представлен его перевод на русский язык.
2021-01-13T13:08
2021-01-13T13:08
анонсы
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Задать вопросУчастники:- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;- китаевед Александр ЗАЙНИГАБДИНОВ;- ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Павел ТРОЩИНСКИЙ.1 января 2021 года в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, в&nbsp;сферу действия которого попадают многие аспекты жизни китайского общества, включая такие важные, как заключение договоров. Что меняет новое гражданское законодательство? Как будет жить и развиваться экономика и общество Китая в ближайшее десятилетие? Каким образом изменения могут коснуться россиян и других иностранцев? Что происходит в Китае сегодня? Как страна справляется с пандемией? Что ждет российско-китайские отношения в 2021 году? Какие тренды будут определять внешнюю политику Пекина в ближайшее время?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о трендах внутренней и внешней политики КНР

13:08 13.01.2021
 
Читать ria.ru в
18 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об изменениях во внутренней жизни Китая в связи с вступлением в силу первого в истории КНР Гражданского кодекса, в ходе которой будет представлен его перевод на русский язык.
Задать вопрос

Участники:
- врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей МАСЛОВ;
- китаевед Александр ЗАЙНИГАБДИНОВ;
- ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Павел ТРОЩИНСКИЙ.

1 января 2021 года в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, в сферу действия которого попадают многие аспекты жизни китайского общества, включая такие важные, как заключение договоров. Что меняет новое гражданское законодательство? Как будет жить и развиваться экономика и общество Китая в ближайшее десятилетие? Каким образом изменения могут коснуться россиян и других иностранцев? Что происходит в Китае сегодня? Как страна справляется с пандемией? Что ждет российско-китайские отношения в 2021 году? Какие тренды будут определять внешнюю политику Пекина в ближайшее время?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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