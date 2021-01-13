https://ria.ru/20210113/kniga-1592852943.html

В Польше выпустят научное издание книги "Mein Kampf"

В Польше выпустят научное издание книги "Mein Kampf"

Научное издание книги Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба") издадут в Польше, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:10

2021-01-13T13:10

2021-01-13T13:10

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адольф гитлер

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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Научное издание книги Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба") издадут в Польше, сообщает издание Rzeczpospolita.Первое критическое издание данной книги было опубликовано в Германии в 2016 году. Оно подготовлено с согласия немецкого центрального совета евреев Институтом новейшей истории в Мюнхене.Автор польского перевода книги Гитлера, опубликованной в 1942 году, с критическим введением и сносками – историк и политолог Евгениуш Круль. Он работал над книгой три года.Представители издательства в свою очередь уверяют, что "Mein Kampf" не будет рекламироваться, а его цена будет "заградительной" для массовой аудитории. Автор книги, говоря о законности публикации, в свою очередь напомнил, что Уголовный кодекс Польши "исключает из уголовной ответственности научную деятельность".В апреле 2010 года "Mein Kampf" Гитлера была внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.

https://ria.ru/20201229/voyna-1591318926.html

польша

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книги, польша, адольф гитлер, в мире