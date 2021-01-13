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Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней
Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней
Садыр Жапаров с 79% лидирует на президентских выборах в Киргизии после ручного подсчета 99% бюллетеней, такие данные приводит в среду Центризбирком республики. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:59
2021-01-13T10:59
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Садыр Жапаров с 79% лидирует на президентских выборах в Киргизии после ручного подсчета 99% бюллетеней, такие данные приводит в среду Центризбирком республики.Согласно данным, в настоящий момент вручную уже посчитаны 99,03% протоколов с 2450 из 2474 избирательных участков. По предварительным результатам подсчета, на выборах уже в первом туре побеждает Садыр Жапаров. За него на данный момент проголосовали более 1,1 миллиона киргизстанцев или 79,27% от пришедших на участки. Второе место у Адахана Мадумарова - 94,4 тысячи голосов или 6,74% от числа проголосовавших. Эти цифры практически полностью совпадают с известными ранее данными с автоматически считывающих урн.На референдуме по определению формы правления по итогам ручного подсчета протоколов с 99% участков подавляющее число голосов - 81,49% - у президентской формы правления.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше.
https://ria.ru/20210113/vybory-1592814787.html
https://ria.ru/20210111/vybory-v-kirgizii-aktsiya-v-podderzhku-sadyra-zhaparova-1592607890.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире

Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней

10:59 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Садыр Жапаров с 79% лидирует на президентских выборах в Киргизии после ручного подсчета 99% бюллетеней, такие данные приводит в среду Центризбирком республики.
Согласно данным, в настоящий момент вручную уже посчитаны 99,03% протоколов с 2450 из 2474 избирательных участков. По предварительным результатам подсчета, на выборах уже в первом туре побеждает Садыр Жапаров. За него на данный момент проголосовали более 1,1 миллиона киргизстанцев или 79,27% от пришедших на участки. Второе место у Адахана Мадумарова - 94,4 тысячи голосов или 6,74% от числа проголосовавших. Эти цифры практически полностью совпадают с известными ранее данными с автоматически считывающих урн.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров голосует на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Жапаров назвал президентские выборы в Киргизии прозрачными и честными
На референдуме по определению формы правления по итогам ручного подсчета протоколов с 99% участков подавляющее число голосов - 81,49% - у президентской формы правления.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше.
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Выборы в Киргизии: акция в поддержку Садыра ЖапароваВ центре Бишкека прошла массовая акция в поддержку Садыра Жапарова.
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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