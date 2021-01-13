https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592829323.html

Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней

Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней

Садыр Жапаров с 79% лидирует на президентских выборах в Киргизии после ручного подсчета 99% бюллетеней, такие данные приводит в среду Центризбирком республики. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:59

2021-01-13T10:59

2021-01-13T10:59

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592570976_0:0:2372:1335_1920x0_80_0_0_632375f8fa25e3cd185413366d0c7dc7.jpg

БИШКЕК, 13 янв - РИА Новости. Садыр Жапаров с 79% лидирует на президентских выборах в Киргизии после ручного подсчета 99% бюллетеней, такие данные приводит в среду Центризбирком республики.Согласно данным, в настоящий момент вручную уже посчитаны 99,03% протоколов с 2450 из 2474 избирательных участков. По предварительным результатам подсчета, на выборах уже в первом туре побеждает Садыр Жапаров. За него на данный момент проголосовали более 1,1 миллиона киргизстанцев или 79,27% от пришедших на участки. Второе место у Адахана Мадумарова - 94,4 тысячи голосов или 6,74% от числа проголосовавших. Эти цифры практически полностью совпадают с известными ранее данными с автоматически считывающих урн.На референдуме по определению формы правления по итогам ручного подсчета протоколов с 99% участков подавляющее число голосов - 81,49% - у президентской формы правления.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше.

https://ria.ru/20210113/vybory-1592814787.html

https://ria.ru/20210111/vybory-v-kirgizii-aktsiya-v-podderzhku-sadyra-zhaparova-1592607890.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире