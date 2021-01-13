https://ria.ru/20210113/khemsvort-1592778734.html
Крис Хемсворт продемонстрировал мышцы Халка и Тора
Крис Хемсворт продемонстрировал мышцы Халка и Тора
Крис Хемсворт выложил в своем инстаграме фотографию на пляже, где он отдыхал со своей женой актрисой Эльзой Патаки, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:37
2021-01-13T04:37
2021-01-13T04:37
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культура
крис хемсворт
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в своем инстаграме фотографию на пляже, где он отдыхал со своей женой актрисой Эльзой Патаки, сообщает Daily Mail. Снимок, сделанный Патаки, за несколько часов набрал более двух с половиной миллионов лайков.Подписчики были удивлены размером бицепсов своего кумира: "даже в кадр не поместился", "монстр", "эта рука больше, чем мое будущее", "божественные мускулы". Одни называли его Халком, другие Тором."Один из тех моментов, когда я не знал, что меня снимают", — пошутил сам актер в комментарии. У Криса Хемсворта (37) и его жены Эльзы Патаки (44), с которой они вместе уже десять лет, трое детей: семилетняя девочка Индия и два шестилетних близнеца Саша и Тристан.
https://ria.ru/20201124/hemsworth-1585983061.html
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стиль жизни, крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. Крис Хемсворт выложил
в своем инстаграме фотографию на пляже, где он отдыхал со своей женой актрисой Эльзой Патаки, сообщает
Daily Mail.
Снимок, сделанный Патаки, за несколько часов набрал более двух с половиной миллионов лайков.
Подписчики были удивлены размером бицепсов своего кумира: "даже в кадр не поместился", "монстр", "эта рука больше, чем мое будущее", "божественные мускулы". Одни называли его Халком, другие Тором.
"Один из тех моментов, когда я не знал, что меня снимают", — пошутил сам актер в комментарии.
У Криса Хемсворта (37) и его жены Эльзы Патаки (44), с которой они вместе уже десять лет, трое детей: семилетняя девочка Индия и два шестилетних близнеца Саша и Тристан.