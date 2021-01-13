https://ria.ru/20210113/khemsvort-1592778734.html

Крис Хемсворт продемонстрировал мышцы Халка и Тора

Крис Хемсворт продемонстрировал мышцы Халка и Тора

Крис Хемсворт выложил в своем инстаграме фотографию на пляже, где он отдыхал со своей женой актрисой Эльзой Патаки, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:37

2021-01-13T04:37

2021-01-13T04:37

стиль жизни

культура

крис хемсворт

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592776292_0:470:1080:1078_1920x0_80_0_0_35e411619834f91f397a14b342651ed1.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Крис Хемсворт выложил в своем инстаграме фотографию на пляже, где он отдыхал со своей женой актрисой Эльзой Патаки, сообщает Daily Mail. Снимок, сделанный Патаки, за несколько часов набрал более двух с половиной миллионов лайков.Подписчики были удивлены размером бицепсов своего кумира: "даже в кадр не поместился", "монстр", "эта рука больше, чем мое будущее", "божественные мускулы". Одни называли его Халком, другие Тором."Один из тех моментов, когда я не знал, что меня снимают", — пошутил сам актер в комментарии. У Криса Хемсворта (37) и его жены Эльзы Патаки (44), с которой они вместе уже десять лет, трое детей: семилетняя девочка Индия и два шестилетних близнеца Саша и Тристан.

https://ria.ru/20201124/hemsworth-1585983061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры