https://ria.ru/20210113/khayek-1592910501.html
Сальма Хайек, изобразившая мокрую собаку, рассмешила пользователей
Сальма Хайек, изобразившая мокрую собаку, рассмешила пользователей
Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассмешила пользователей, опубликовав в Instagram шуточное видео, на котором изображает мокрую собаку. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:01
2021-01-13T20:01
2021-01-13T20:01
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассмешила пользователей, опубликовав в Instagram шуточное видео, на котором изображает мокрую собаку.Актриса стоит на пляже среди зарослей и размахивает мокрыми волосами в разные волосы, прямо как четвероногие питомцы, выбежавшие из воды. Меньше, чем за час шуточное видео набрало более полумиллиона просмотров и почти две тысячи комментариев. Пользователи написали, что ролик получился "забавным", а сама Хайек даже в таком смешном виде выглядит "превосходно".
https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
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