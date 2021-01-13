https://ria.ru/20210113/khayek-1592910501.html

Сальма Хайек, изобразившая мокрую собаку, рассмешила пользователей

Сальма Хайек, изобразившая мокрую собаку, рассмешила пользователей

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассмешила пользователей, опубликовав в Instagram шуточное видео, на котором изображает мокрую собаку. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:01

2021-01-13T20:01

2021-01-13T20:01

шоубиз

знаменитости

сальма хайек

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244761_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_3592b578d4db62fd57fed6977e93c915.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассмешила пользователей, опубликовав в Instagram шуточное видео, на котором изображает мокрую собаку.Актриса стоит на пляже среди зарослей и размахивает мокрыми волосами в разные волосы, прямо как четвероногие питомцы, выбежавшие из воды. Меньше, чем за час шуточное видео набрало более полумиллиона просмотров и почти две тысячи комментариев. Пользователи написали, что ролик получился "забавным", а сама Хайек даже в таком смешном виде выглядит "превосходно".

https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, сальма хайек, звезды