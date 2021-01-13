https://ria.ru/20210113/kazn-1592823855.html

В США впервые за 70 лет казнили женщину

В США впервые за 70 лет казнили женщину

Власти США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор женщине, сообщает газета The New York Times. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:24

2021-01-13T10:24

2021-01-13T11:35

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Власти США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор женщине, сообщает газета The New York Times.Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Впоследствии по решению суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием. Однако Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января, позволив привести в действие смертный приговор.Как сообщает издание, казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени (09:31 мск).Адвокат Монтгомери Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, казнив ее клиентку, которая страдала "психическим заболеванием".В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь Лизы Монтгомери стала одиннадцатой по счету.Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/kazn-1586747273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kazn-1578993647.html

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