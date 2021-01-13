https://ria.ru/20210113/kazn-1592814914.html

ВС США разрешил привести в исполнение первую за 70 лет казнь женщины

ВС США разрешил привести в исполнение первую за 70 лет казнь женщины

Верховный суд США постановил, что ранее отсроченный первый за 70 лет смертный приговор женщине можно привести в исполнение, сообщается в Twitter судебной... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:08

2021-01-13T09:08

2021-01-13T10:22

индиана

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Верховный суд США постановил, что ранее отсроченный первый за 70 лет смертный приговор женщине можно привести в исполнение, сообщается в Twitter судебной инстанции.Суд в американском штате Индиана 11 января отсрочил казнь осужденной Лизе Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием.Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Восьмого декабря 2020-го ей должны были ввести смертельную инъекцию, но, как сообщал телеканал NBC News, казнь отложили до 12 января."Прошение о приостановлении исполнения смертного приговора... было отклонено", — сообщается в заявлении, опубликованном в блоге Верховного суда США, касательно дела Монтгомери.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/kazn-1585724217.html

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индиана, сша, в мире