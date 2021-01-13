https://ria.ru/20210113/kazakhstan-1592869419.html

В Казахстане уточнили сроки начала вакцинации "Спутником V"

В Казахстане уточнили сроки начала вакцинации "Спутником V"

Казахстан планирует в конце февраля начать вакцинацию российской вакциной "Спутник V", производство которой налажено в республике, сообщил в среду исполняющий... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:43

2021-01-13T14:43

2021-01-13T14:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

венесуэла

белоруссия

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 13 янв – РИА Новости. Казахстан планирует в конце февраля начать вакцинацию российской вакциной "Спутник V", производство которой налажено в республике, сообщил в среду исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков.Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Казахстан начнет массовую вакцинацию своей вакциной в марте. Кроме того, 21 декабря 2020 года на Карагандинском фармацевтическом комплексе (в центральном Казахстане) был дан старт производству российской вакцины "Спутник V". Опытная партия вакцин "Спутник V" в объеме 6 тысяч доз отправлена для проверки качества в РФ. Сообщалось, что республика планирует начать массовую вакцинацию российской вакциной в феврале."Согласно запланированному графику, если будут положительные результаты (проверки качества – ред.), Карагандинским фармацевтическим комплексом будут выработаны уже промышленные партии, надеемся, что к концу февраля, возможно, будет партия вакцин для вакцинации", - сказал Асылбеков на брифинге.Он добавил, что республика еще не получила результаты проверки качества партии вакцин, которые были направлены в РФ, процедура может занять до месяца.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

венесуэла

белоруссия

казахстан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, венесуэла, белоруссия, казахстан