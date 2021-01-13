https://ria.ru/20210113/karasev-1592813933.html

Умер актер из фильмов "Сволочи" и "Мы из будущего — 2" Денис Карасев

Умер актер из фильмов "Сволочи" и "Мы из будущего — 2" Денис Карасев

Актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщила РИА Новости представитель Союза кинематографистов России. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:56

2021-01-13T08:56

2021-01-13T13:26

культура

москва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщила РИА Новости представитель Союза кинематографистов России.По словам собеседницы агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность.Карасев известен по ролям в таких фильмах, как "Сволочи", "Притяжение", "Мы из будущего — 2", "Я — кукла", "В круге первом" и других.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва