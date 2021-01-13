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Умер актер из фильмов "Сволочи" и "Мы из будущего — 2" Денис Карасев
Умер актер из фильмов "Сволочи" и "Мы из будущего — 2" Денис Карасев
Актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщила РИА Новости представитель Союза кинематографистов России. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:56
2021-01-13T08:56
2021-01-13T13:26
культура
москва
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщила РИА Новости представитель Союза кинематографистов России.По словам собеседницы агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность.Карасев известен по ролям в таких фильмах, как "Сволочи", "Притяжение", "Мы из будущего — 2", "Я — кукла", "В круге первом" и других.
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РИА Новости
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москва
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актер театра и кино Денис Карасев умер в возрасте 57 лет, сообщила РИА Новости представитель Союза кинематографистов России.
По словам собеседницы агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Карасев известен по ролям в таких фильмах, как "Сволочи", "Притяжение", "Мы из будущего — 2", "Я — кукла", "В круге первом" и других.