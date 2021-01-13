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В Португалии ввели жесткий карантин
В Португалии ввели жесткий карантин
Жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле 2020 года, вводится в Португалии, объявил премьер страны Антониу Кошта. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T22:02
2021-01-13T22:43
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
антониу кошта
здоровье - общество
португалия
в мире
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МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле 2020 года, вводится в Португалии, объявил премьер страны Антониу Кошта.Он напомнил, что число заражений в стране растет, необходимо "перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения"."Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января", - заявил премьер, отметив, что жители страны должны вернуться к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в марте и апреле. "Каждый из нас должен оставаться дома", - сказал он.Жители страны должны работать удаленно, когда это возможно, отметил глава кабинета. Однако при этом школы останутся открытыми - именно учебные заведения были главным камнем преткновения при обсуждении в правительстве. По словам Кошты, "школы - безопасное место", поскольку "во время первой волны число заражений было небольшим".Меры начнут действовать c пятницы. Кошта предположил, что карантин продлится месяц, поскольку первый эффект появится через две-три недели. Будут закрыты все магазины, за исключением продовольственных (там должны соблюдаться ограничения на число посетителей), не будут работать парикмахерские, культурные и спортивные заведения. Суды и религиозные учреждения останутся открыты.Кошта признал, что подобные меры будут иметь "очень негативные последствия для экономики", однако сказал, что меры поддержки бизнесу сейчас более сильные, чем в марте. Штрафы за нарушение карантинных мер будут повышены.Эпидемиологическая ситуация в стране с населением около 10 миллионов остается крайне сложной. За последние сутки умерли 156 человек – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Были выявлены 10,5 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава. С начала эпидемии в Португалии выявлены более полумиллиона случаев COVID-19, из которых активными остаются 116 тысяч, 8,2 тысячи человек скончались.Португалия получила около 240 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и первую партию (8400 доз) вакцины Moderna, сообщил минзрав. На сегодняшний день прививки сделаны 75 тысячам жителей страны. В Португалии 24 января должны состояться президентские выборы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, антониу кошта, здоровье - общество, португалия, в мире

В Португалии ввели жесткий карантин

22:02 13.01.2021 (обновлено: 22:43 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия
Вид на Лиссабон со смотровой площадки Санта Лючия - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МАДРИД, 13 янв – РИА Новости. Жесткий карантин, аналогичный действовавшему в марте и апреле 2020 года, вводится в Португалии, объявил премьер страны Антониу Кошта.
Он напомнил, что число заражений в стране растет, необходимо "перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения".
"Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января", - заявил премьер, отметив, что жители страны должны вернуться к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в марте и апреле. "Каждый из нас должен оставаться дома", - сказал он.
Жители страны должны работать удаленно, когда это возможно, отметил глава кабинета. Однако при этом школы останутся открытыми - именно учебные заведения были главным камнем преткновения при обсуждении в правительстве. По словам Кошты, "школы - безопасное место", поскольку "во время первой волны число заражений было небольшим".
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Меры начнут действовать c пятницы. Кошта предположил, что карантин продлится месяц, поскольку первый эффект появится через две-три недели. Будут закрыты все магазины, за исключением продовольственных (там должны соблюдаться ограничения на число посетителей), не будут работать парикмахерские, культурные и спортивные заведения. Суды и религиозные учреждения останутся открыты.
Кошта признал, что подобные меры будут иметь "очень негативные последствия для экономики", однако сказал, что меры поддержки бизнесу сейчас более сильные, чем в марте. Штрафы за нарушение карантинных мер будут повышены.
Эпидемиологическая ситуация в стране с населением около 10 миллионов остается крайне сложной. За последние сутки умерли 156 человек – это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Были выявлены 10,5 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава. С начала эпидемии в Португалии выявлены более полумиллиона случаев COVID-19, из которых активными остаются 116 тысяч, 8,2 тысячи человек скончались.
Португалия получила около 240 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и первую партию (8400 доз) вакцины Moderna, сообщил минзрав. На сегодняшний день прививки сделаны 75 тысячам жителей страны. В Португалии 24 января должны состояться президентские выборы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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