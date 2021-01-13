https://ria.ru/20210113/karantin-1592861196.html

Китай обязал экспертов ВОЗ пройти карантин перед работой в Ухане

Китай обязал экспертов ВОЗ пройти карантин перед работой в Ухане

Направляющиеся в китайский Ухань для выяснения происхождения COVID-19 международные эксперты ВОЗ будут проходить необходимый карантин, заявил в среду... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:02

2021-01-13T14:02

2021-01-13T14:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

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китай

ухань

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ПЕКИН, 13 янв – РИ Новости. Направляющиеся в китайский Ухань для выяснения происхождения COVID-19 международные эксперты ВОЗ будут проходить необходимый карантин, заявил в среду официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн."Международная группа экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Ухань. В соответствии с государственными мерами по профилактике эпидемии, международная группа экспертов ВОЗ будет проходить требуемый карантин", - заявил на пресс-конференции Ми Фэн.В настоящее время в Китае карантин составляет две недели.По его словам, во время карантина китайские эксперты и эксперты ВОЗ будут общаться по видеосвязи."Происхождение COVID-19 – научный вопрос, ВОЗ должна провести такие же исследования в других странах и регионах. Китайская сторона будет и дальше тесно сотрудничать с ВОЗ и международными экспертами по этому вопросу", - добавил чиновник.Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов организации и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.В состав группы экспертов входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/ukhan-1591679530.html

https://ria.ru/20201231/ukhan-1591671267.html

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ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, китай, ухань, в мире