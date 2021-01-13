Китай обязал экспертов ВОЗ пройти карантин перед работой в Ухане
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПосетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
"Международная группа экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Ухань. В соответствии с государственными мерами по профилактике эпидемии, международная группа экспертов ВОЗ будет проходить требуемый карантин", - заявил на пресс-конференции Ми Фэн.
В настоящее время в Китае карантин составляет две недели.
По его словам, во время карантина китайские эксперты и эксперты ВОЗ будут общаться по видеосвязи.
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"Происхождение COVID-19 – научный вопрос, ВОЗ должна провести такие же исследования в других странах и регионах. Китайская сторона будет и дальше тесно сотрудничать с ВОЗ и международными экспертами по этому вопросу", - добавил чиновник.
Шестого января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов ВОЗ, которые планировали направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19. В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай 14 января. ВОЗ приветствовала заявление китайских властей о визите в страну экспертов организации и выразила надежду на тесное сотрудничество по вопросу выявления источника COVID-19.
В состав группы экспертов входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.