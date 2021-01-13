В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский исследовательская организация Институт Катона начал служебное расследование после публикации своего старшего научного сотрудника, бывшего советника президента России Владимира Путина по экономике Андрея Илларионова, в которой якобы содержались конспирологические теории о выборах 2020 года в США и защита сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, пишет газета Politico.
Илларионов, который был советником Путина в начале 2000-х, опубликовал запись в своем блоге в LiveJournal о событиях 6 января в Вашингтоне, которые называет "спецоперацией "ловушка". По словам Илларионова, протесты в Вашингтоне в тот день были мирными, даже несмотря на провокацию со стороны членов движения BLM. Единственным местом, по его словам, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, "к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".
"Хотя двери Капитолия были закрыты на замок, за многими из них не оказалось никакой охраны. Что позволило этим активным бойцам взломать несколько из них, разбить стекла и беспрепятственно проникнуть в здание, в котором их передвижениям поначалу никто не препятствовал. Дальнейшее хорошо известно. Ловушка захлопнулась", - говорится в публикации Илларионова.
Он также заявил, что "неизвестно", кто одержал победу на выборах в США, аргументируя это тем, что "поскольку результаты выборов в США определяются по числу голосов делегатов коллегии выборщиков, избранных по индивидуальным штатам, в некоторых из которых итоги выборов подверглись оспариванию, то число выборщиков каждого кандидата в настоящее время неизвестно". Кроме того, Илларионов заявляет, что руководство Демократической партии США, "стремящееся установить в стране свое монопольное господство", сегодня разрушает ключевые политические и правовые институты США.
Представитель Института Катона Кори Уолен заявила, что комментарии Илларионова "обсуждаются руководителями" и напрямую с ним самим.
"Команда руководства Института Катона категорически отвергает утверждения в блоге господина Илларионова. Этот вопрос обсуждается руководством и с господином Илларионовым. Жестокий подрыв конституционных процессов недопустим и должен быть однозначно отвергнут. Бесчинство толпы - это не путь к свободе. Попытки насильственно удержать побежденного президента у власти наносят удар по самой сути положений конституции о защите прав и свобод американского народа", - приводит газета Politico слова Уолен.
Ранее институт и его глава назвали события в Капитолии "атакой" на Конституцию США.
В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли пять человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.