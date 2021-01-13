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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592801233.html
В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия
В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия
Американский исследовательская организация Институт Катона начал служебное расследование после публикации своего старшего научного сотрудника, бывшего советника РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T01:57
2021-01-13T01:57
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
владимир путин
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сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский исследовательская организация Институт Катона начал служебное расследование после публикации своего старшего научного сотрудника, бывшего советника президента России Владимира Путина по экономике Андрея Илларионова, в которой якобы содержались конспирологические теории о выборах 2020 года в США и защита сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, пишет газета Politico.Илларионов, который был советником Путина в начале 2000-х, опубликовал запись в своем блоге в LiveJournal о событиях 6 января в Вашингтоне, которые называет "спецоперацией "ловушка". По словам Илларионова, протесты в Вашингтоне в тот день были мирными, даже несмотря на провокацию со стороны членов движения BLM. Единственным местом, по его словам, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, "к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".Он также заявил, что "неизвестно", кто одержал победу на выборах в США, аргументируя это тем, что "поскольку результаты выборов в США определяются по числу голосов делегатов коллегии выборщиков, избранных по индивидуальным штатам, в некоторых из которых итоги выборов подверглись оспариванию, то число выборщиков каждого кандидата в настоящее время неизвестно". Кроме того, Илларионов заявляет, что руководство Демократической партии США, "стремящееся установить в стране свое монопольное господство", сегодня разрушает ключевые политические и правовые институты США.Представитель Института Катона Кори Уолен заявила, что комментарии Илларионова "обсуждаются руководителями" и напрямую с ним самим.Ранее институт и его глава назвали события в Капитолии "атакой" на Конституцию США.В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли пять человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592799700.html
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

01:57 13.01.2021
 
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский исследовательская организация Институт Катона начал служебное расследование после публикации своего старшего научного сотрудника, бывшего советника президента России Владимира Путина по экономике Андрея Илларионова, в которой якобы содержались конспирологические теории о выборах 2020 года в США и защита сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, пишет газета Politico.
Илларионов, который был советником Путина в начале 2000-х, опубликовал запись в своем блоге в LiveJournal о событиях 6 января в Вашингтоне, которые называет "спецоперацией "ловушка". По словам Илларионова, протесты в Вашингтоне в тот день были мирными, даже несмотря на провокацию со стороны членов движения BLM. Единственным местом, по его словам, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, "к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".
"Хотя двери Капитолия были закрыты на замок, за многими из них не оказалось никакой охраны. Что позволило этим активным бойцам взломать несколько из них, разбить стекла и беспрепятственно проникнуть в здание, в котором их передвижениям поначалу никто не препятствовал. Дальнейшее хорошо известно. Ловушка захлопнулась", - говорится в публикации Илларионова.
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
00:56Захват Капитолия в Вашингтоне
Высшие руководители Пентагона спустя неделю осудили штурм Капитолия
Он также заявил, что "неизвестно", кто одержал победу на выборах в США, аргументируя это тем, что "поскольку результаты выборов в США определяются по числу голосов делегатов коллегии выборщиков, избранных по индивидуальным штатам, в некоторых из которых итоги выборов подверглись оспариванию, то число выборщиков каждого кандидата в настоящее время неизвестно". Кроме того, Илларионов заявляет, что руководство Демократической партии США, "стремящееся установить в стране свое монопольное господство", сегодня разрушает ключевые политические и правовые институты США.
Представитель Института Катона Кори Уолен заявила, что комментарии Илларионова "обсуждаются руководителями" и напрямую с ним самим.
"Команда руководства Института Катона категорически отвергает утверждения в блоге господина Илларионова. Этот вопрос обсуждается руководством и с господином Илларионовым. Жестокий подрыв конституционных процессов недопустим и должен быть однозначно отвергнут. Бесчинство толпы - это не путь к свободе. Попытки насильственно удержать побежденного президента у власти наносят удар по самой сути положений конституции о защите прав и свобод американского народа", - приводит газета Politico слова Уолен.
Ранее институт и его глава назвали события в Капитолии "атакой" на Конституцию США.
В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли пять человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
00:12Захват Капитолия в Вашингтоне
Некоторым участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет тюрьмы
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
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