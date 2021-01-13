https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592801233.html

В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

Американский исследовательская организация Институт Катона начал служебное расследование после публикации своего старшего научного сотрудника, бывшего советника РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T01:57

2021-01-13T01:57

2021-01-13T01:57

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский исследовательская организация Институт Катона начал служебное расследование после публикации своего старшего научного сотрудника, бывшего советника президента России Владимира Путина по экономике Андрея Илларионова, в которой якобы содержались конспирологические теории о выборах 2020 года в США и защита сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий, пишет газета Politico.Илларионов, который был советником Путина в начале 2000-х, опубликовал запись в своем блоге в LiveJournal о событиях 6 января в Вашингтоне, которые называет "спецоперацией "ловушка". По словам Илларионова, протесты в Вашингтоне в тот день были мирными, даже несмотря на провокацию со стороны членов движения BLM. Единственным местом, по его словам, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, "к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц".Он также заявил, что "неизвестно", кто одержал победу на выборах в США, аргументируя это тем, что "поскольку результаты выборов в США определяются по числу голосов делегатов коллегии выборщиков, избранных по индивидуальным штатам, в некоторых из которых итоги выборов подверглись оспариванию, то число выборщиков каждого кандидата в настоящее время неизвестно". Кроме того, Илларионов заявляет, что руководство Демократической партии США, "стремящееся установить в стране свое монопольное господство", сегодня разрушает ключевые политические и правовые институты США.Представитель Института Катона Кори Уолен заявила, что комментарии Илларионова "обсуждаются руководителями" и напрямую с ним самим.Ранее институт и его глава назвали события в Капитолии "атакой" на Конституцию США.В минувшую среду сторонники президента США Дональда Трампа провели штурм Капитолия, работа конгресса была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли пять человек. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания парламента, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592799700.html

https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире