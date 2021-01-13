https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html
Некоторым участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет тюрьмы
Некоторым участникам штурма Капитолия может грозить до 20 лет тюрьмы
И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что по некоторым обвинениям участникам штурма Капитолия грозит 20 лет тюрьмы. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:12
2021-01-13T00:12
2021-01-13T05:04
захват капитолия в вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что по некоторым обвинениям участникам штурма Капитолия грозит 20 лет тюрьмы.Он отметил, что ФБР и офис прокурора по всей стране ищут совершивших тяжкие преступления, в которых могут быть признаки сговора.Правоохранители сосредоточены также на делах, связанных с оружием. Шервин пообещал, что будут найдены те, кто установил взрывные устройства."Если вы вошли на территорию (Капитолия - ред.) или вы разместили взрывное устройство, вас найдут", - пообещал и.о. прокурора.Шервин отметил, что уже были судебные заседания по делам против участников штурма. "Это только начало", - заверил он.
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592796817.html
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