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Новый год—2021
https://ria.ru/20210113/kanaly-1592861926.html
Назван самый популярный телеканал у россиян на новогодних каникулах
Назван самый популярный телеканал у россиян на новогодних каникулах
Телеканал "Россия 1" стал самым популярным у жителей крупных городов РФ вещателем в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в компании Mediascope. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:07
2021-01-13T15:14
новый год—2021
россия-1 (телеканал)
вгтрк
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал самым популярным у жителей крупных городов РФ вещателем в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.Рейтинг флагмана ВГТРК в городах России с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, в период с 1 по 10 января составил - 1,8%, доля - 10,4%. Для сравнения, в прошлом году аналогичные показатели равнялись 2,2% и 12,1% соответственно.Занявший в рейтинге вторую строчку Первый канал получил рейтинг 1,6% и долю 8,9%. В прошлом году эти показатели равнялись 1,8% и 9,7%.Третью строчку по итогам новогодних каникул занял НТВ с рейтингом 1,3% и долей 7,4%. Следом идет СТС (1,2% и 6,9%) и Рен ТВ (0,9% и 5,1%).Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория - 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.
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россия-1 (телеканал), вгтрк, общество

Назван самый популярный телеканал у россиян на новогодних каникулах

14:07 13.01.2021 (обновлено: 15:14 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал самым популярным у жителей крупных городов РФ вещателем в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.
Рейтинг флагмана ВГТРК в городах России с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, в период с 1 по 10 января составил - 1,8%, доля - 10,4%. Для сравнения, в прошлом году аналогичные показатели равнялись 2,2% и 12,1% соответственно.
Занявший в рейтинге вторую строчку Первый канал получил рейтинг 1,6% и долю 8,9%. В прошлом году эти показатели равнялись 1,8% и 9,7%.
Третью строчку по итогам новогодних каникул занял НТВ с рейтингом 1,3% и долей 7,4%. Следом идет СТС (1,2% и 6,9%) и Рен ТВ (0,9% и 5,1%).
Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория - 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 12:39Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Mediascope показал данные о рейтинге трансляции пресс-конференции Путина
 
Новый год—2021Россия-1 (телеканал)ВГТРКОбщество
 
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