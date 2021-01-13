Назван самый популярный телеканал у россиян на новогодних каникулах
14:07 13.01.2021 (обновлено: 15:14 13.01.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов в цифровом формате
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал самым популярным у жителей крупных городов РФ вещателем в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.
Рейтинг флагмана ВГТРК в городах России с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, в период с 1 по 10 января составил - 1,8%, доля - 10,4%. Для сравнения, в прошлом году аналогичные показатели равнялись 2,2% и 12,1% соответственно.
Занявший в рейтинге вторую строчку Первый канал получил рейтинг 1,6% и долю 8,9%. В прошлом году эти показатели равнялись 1,8% и 9,7%.
Третью строчку по итогам новогодних каникул занял НТВ с рейтингом 1,3% и долей 7,4%. Следом идет СТС (1,2% и 6,9%) и Рен ТВ (0,9% и 5,1%).
Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория - 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.