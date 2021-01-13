https://ria.ru/20210113/kanaly-1592861926.html

Назван самый популярный телеканал у россиян на новогодних каникулах

Назван самый популярный телеканал у россиян на новогодних каникулах

Телеканал "Россия 1" стал самым популярным у жителей крупных городов РФ вещателем в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в компании Mediascope. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:07

2021-01-13T14:07

2021-01-13T15:14

новый год—2021

россия-1 (телеканал)

вгтрк

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" стал самым популярным у жителей крупных городов РФ вещателем в период новогодних каникул, сообщили РИА Новости в компании Mediascope.Рейтинг флагмана ВГТРК в городах России с населением более 100 тысяч, как следует из данных Mediascope, в период с 1 по 10 января составил - 1,8%, доля - 10,4%. Для сравнения, в прошлом году аналогичные показатели равнялись 2,2% и 12,1% соответственно.Занявший в рейтинге вторую строчку Первый канал получил рейтинг 1,6% и долю 8,9%. В прошлом году эти показатели равнялись 1,8% и 9,7%.Третью строчку по итогам новогодних каникул занял НТВ с рейтингом 1,3% и долей 7,4%. Следом идет СТС (1,2% и 6,9%) и Рен ТВ (0,9% и 5,1%).Рейтинг – количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем за анализируемый временной интервал, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория - 4+. Учитывались домашний и дачный просмотры.

https://ria.ru/20201221/press-konferentsiya-1590197597.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия-1 (телеканал), вгтрк, общество