https://ria.ru/20210113/izrail-1592840394.html

В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов

В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов

Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:02

2021-01-13T12:02

2021-01-13T12:02

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.По его данным, всего в прошлом году до начала пандемии страну успело посетить около 850 тысяч гостей из всех стран мира."Прошедший год нанес серьезный удар по индустрии туризма. Но несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьезные проекты, которые помогли экономике в этот период, — сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн. — Это создание "зеленых островов туризма", выделение субсидий отельерам в размере 300 миллионов шекелей (более 94 миллионов долларов), раннее открытие циммеров– коттеджей для отдыха, создание стандарта безопасности "Фиолетовый знак".Она подчеркнула, что Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения. На фоне активного процесса иммунизации Минтуризма Израиля разработало план работы по возобновлению въездного туризма в страну в середине 2021 года. "Темпы вакцинации дают нам все основания переходить к активной подготовке плана работы для возвращения въездного туризма, — сказал генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви. — Мы надеемся, что в ближайшие месяцы снова станем свидетелями появления иностранного туристического потока, который имеет решающее значение для занятости населения и является одним из двигателей израильской экономики".

https://ria.ru/20200709/1574119910.html

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