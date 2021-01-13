Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210113/izrail-1592840394.html
В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов
В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов
Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:02
2021-01-13T12:02
коронавирус covid-19
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
министерство туризма израиля
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156006/70/1560067057_0:357:2882:1978_1920x0_80_0_0_73d77563eba5d8416aa8c272b02b5c11.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.По его данным, всего в прошлом году до начала пандемии страну успело посетить около 850 тысяч гостей из всех стран мира."Прошедший год нанес серьезный удар по индустрии туризма. Но несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьезные проекты, которые помогли экономике в этот период, — сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн. — Это создание "зеленых островов туризма", выделение субсидий отельерам в размере 300 миллионов шекелей (более 94 миллионов долларов), раннее открытие циммеров– коттеджей для отдыха, создание стандарта безопасности "Фиолетовый знак".Она подчеркнула, что Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения. На фоне активного процесса иммунизации Минтуризма Израиля разработало план работы по возобновлению въездного туризма в страну в середине 2021 года. "Темпы вакцинации дают нам все основания переходить к активной подготовке плана работы для возвращения въездного туризма, — сказал генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви. — Мы надеемся, что в ближайшие месяцы снова станем свидетелями появления иностранного туристического потока, который имеет решающее значение для занятости населения и является одним из двигателей израильской экономики".
https://ria.ru/20200709/1574119910.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156006/70/1560067057_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_fd04a594fdac166452f3566dba564536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль

В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов

12:02 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство туризма Израиля готовится к возвращению иностранных путешественников в середине 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, всего в прошлом году до начала пандемии страну успело посетить около 850 тысяч гостей из всех стран мира.
"Прошедший год нанес серьезный удар по индустрии туризма. Но несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьезные проекты, которые помогли экономике в этот период, — сказала министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн. — Это создание "зеленых островов туризма", выделение субсидий отельерам в размере 300 миллионов шекелей (более 94 миллионов долларов), раннее открытие циммеров– коттеджей для отдыха, создание стандарта безопасности "Фиолетовый знак".
Она подчеркнула, что Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения. На фоне активного процесса иммунизации Минтуризма Израиля разработало план работы по возобновлению въездного туризма в страну в середине 2021 года.
"Темпы вакцинации дают нам все основания переходить к активной подготовке плана работы для возвращения въездного туризма, — сказал генеральный директор министерства туризма Израиля Амир Халеви. — Мы надеемся, что в ближайшие месяцы снова станем свидетелями появления иностранного туристического потока, который имеет решающее значение для занятости населения и является одним из двигателей израильской экономики".
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 21:20Туризм
Израиль представил восемь изобретений, которые изменят мир туризма
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмМинистерство туризма ИзраиляИзраиль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния