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https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592826533.html
В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу
В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу
Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска, где выступали звери с нацистской символикой, вырваны из контекста, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:42
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УФА, 13 янв — РИА Новости. Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска, где выступали звери с нацистской символикой, вырваны из контекста, заявил РИА Новости представитель Минкультуры Удмуртии.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).В Министерстве культуры Удмуртии РИА Новости рассказали, что заказчиком сценария была Ижевская епархия, а в сценарии присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории российского государства.Представитель Минкультуры со ссылкой на директора госцирка сказал, что закон в данном случае не нарушался. "По его словам, допускаются подобные действия, если это не пропаганда", — пояснили в ведомстве.
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В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу

10:42 13.01.2021 (обновлено: 11:39 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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УФА, 13 янв — РИА Новости. Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска, где выступали звери с нацистской символикой, вырваны из контекста, заявил РИА Новости представитель Минкультуры Удмуртии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).
Архиерейская рождественская ёлка в Государственном цирке Удмуртии - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 19:10
В ижевском цирке на арену вывели козлов со свастикой
В Министерстве культуры Удмуртии РИА Новости рассказали, что заказчиком сценария была Ижевская епархия, а в сценарии присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории российского государства.

"В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экране о разгроме немецкой армии под Москвой. И демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев выгоняют дрессированных козлов в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда. Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсеть, спровоцировав скандал", — сказал агентству собеседник.

Представитель Минкультуры со ссылкой на директора госцирка сказал, что закон в данном случае не нарушался. "По его словам, допускаются подобные действия, если это не пропаганда", — пояснили в ведомстве.
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В Ижевской епархии объяснили использование нацистских символов в цирке
 
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