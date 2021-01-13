В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу
10:42 13.01.2021 (обновлено: 11:39 13.01.2021)
УФА, 13 янв — РИА Новости. Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска, где выступали звери с нацистской символикой, вырваны из контекста, заявил РИА Новости представитель Минкультуры Удмуртии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).
В Министерстве культуры Удмуртии РИА Новости рассказали, что заказчиком сценария была Ижевская епархия, а в сценарии присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории российского государства.
"В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экране о разгроме немецкой армии под Москвой. И демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев выгоняют дрессированных козлов в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда. Кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсеть, спровоцировав скандал", — сказал агентству собеседник.
Представитель Минкультуры со ссылкой на директора госцирка сказал, что закон в данном случае не нарушался. "По его словам, допускаются подобные действия, если это не пропаганда", — пояснили в ведомстве.