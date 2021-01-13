https://ria.ru/20210113/izhevsk-1592826533.html

В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу

В Минкультуры Удмуртии объяснили использование свастики в цирковом шоу

Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска, где выступали звери с нацистской символикой, вырваны из контекста, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:42

2021-01-13T10:42

2021-01-13T11:39

культура

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москва

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УФА, 13 янв — РИА Новости. Попавшие в СМИ кадры представления в цирке Ижевска, где выступали звери с нацистской символикой, вырваны из контекста, заявил РИА Новости представитель Минкультуры Удмуртии.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео выступления в цирке Ижевска. На кадрах видно, что дрессировщики в форме красноармейцев выводят на арену обезьяну и двух коз, на которых изображена нацистская свастика. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Ижевская епархия, которая оказалась заказчиком Рождественской елки в цирке, поясняла, что эпизод выступления дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, означал образ победы над фашизмом. А цирковые номера были посвящены годовщине окончания Отечественной войны в декабре 1812 года и перелома в битве за Москву (7 января 1942 года).В Министерстве культуры Удмуртии РИА Новости рассказали, что заказчиком сценария была Ижевская епархия, а в сценарии присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории российского государства.Представитель Минкультуры со ссылкой на директора госцирка сказал, что закон в данном случае не нарушался. "По его словам, допускаются подобные действия, если это не пропаганда", — пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210112/tsirk-1592771577.html

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