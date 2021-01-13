https://ria.ru/20210113/italiya-1592933849.html

Партия "Живая Италия" объявила об отставке своих министров

Партия "Живая Италия" объявила об отставке своих министров

Лидер "Живой Италии", бывший премьер Маттео Ренци объявил об уходе представителей своей партии из правительства, что может привести к потере большинства... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:52

2021-01-13T20:52

2021-01-13T21:39

джузеппе конте

евросоюз

маттео ренци

италия

в мире

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РИМ, 13 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер "Живой Италии", бывший премьер Маттео Ренци объявил об уходе представителей своей партии из правительства, что может привести к потере большинства нынешней правящей коалиции и, как следствие, правительственному кризису."Сегодняшнюю пресс-конференцию мы как "Живая Италия" созвали, чтобы объявить об отставки министров Белланова и Бонетти, также замминистра Скальфаротто, о чем мы сообщили в письме председателю правительства. Думаю, понятно, что для того чтобы уходить в политике, требуется храбрость и внутренняя свобода, чувство ответственности", - заявил он в среду вечером.Ренци подчеркнул, что нынешний "кризис не был открыт" его партией, а существовал несколько месяцев."Оставить кресло сложнее, чем держаться за статус-кво", - добавил политик.По словам Ренци, его партия еще может остаться в составе парламентского большинства, но при этом готова и перейти в оппозицию."Дело не в том, каков будет исход кризиса, у нас нет проблем c этим, мы можем быть в большинстве, если нас хотят там видеть, но не качестве заполнителя места", - сказал Ренци, отметя при этом возможность альянса с правоцентристской оппозицией.По его словам, "Живая Италия" может вести "обсуждение в периметре этого большинства, но готова перейти в оппозицию"."Если политические силы нынешнего большинства хотят заняться проблемами, которые лежали на столе в течение нескольких месяцев, пускай делают это, но без каламбуров постоянных откладываний", - отметил Ренци.Выход представителей "Живой Италии" (ЖИ) из правительства может привести к тому, что без голосов этой партии нынешняя коалиция может потерять большинство в парламенте, а правительство рискует получить вотум недоверия в парламенте.Разногласия между Ренци и его союзниками по коалиции, в том числе премьером Джузеппе Конте, появились в ходе обсуждения плана восстановления от последствий пандемии, большую часть которого составляют средства Евросоюза. В ночь на среду Совет министров принял документ, однако два министра из партии Ренци воздержались от голосования.

https://ria.ru/20200603/1572410027.html

https://ria.ru/20200430/1570808116.html

https://ria.ru/20201223/mussolini-1590599783.html

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джузеппе конте, евросоюз, маттео ренци, италия, в мире